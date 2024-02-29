سوق دبي يربح 16.5 مليار درهم منذ بداية فبراير

عزز سوق دبي المالي مكاسبه منذ بدء تداولات فبراير الجاري حتى نهاية تعاملات، أمس الأربعاء، ليربح رأسماله السوقي أكثر من 16.5 مليار درهم، مدعوماً بمكاسب الأسهم القيادية.

وارتفعت رسملة سوق دبي من 711.5 مليار درهم نهاية يناير الماضي، إلى أكثر من 728.05 مليار درهم بنهاية جلسة الأربعاء، بينما وصلت رسملة سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى نحو 2.854 تريليون درهم.

وارتفع مؤشر سوق دبي منذ مطلع فبراير وحتى نهاية جلسة أمس 2.9%، ليغلق عند 4290.38 نقطة، مقابل مستوياته في نهاية الشهر الماضي عند 4169.08 نقطة، فيما أغلق مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» مع نهاية جلسة، أمس، عند مستوى 9283.3 نقطة.