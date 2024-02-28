الأسهم المحلية تربح 30 مليار درهم

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في نهاية جلسة أمس، حيث ربح رأسمالها السوقي أكثر من 30 مليار درهم، وسط التركيز على الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.550 تريليونات درهم في نهاية جلسة أول من أمس، إلى 3.580 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.852 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ونحو 727.628 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.88 مليار درهم، موزعة بواقع 1.171 مليار درهم في سوق أبوظبي، و707.37 ملايين درهم في سوق دبي.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.29%، عند مستوى 9287.8 نقطة، فيما قفز مؤشر سوق دبي بنسبة 1.17% عند مستوى 4272.55 نقطة.