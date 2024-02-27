3 صفقات بيع أرض في «نخلة جبل علي» مقابل 102.5 مليون درهم

شهدت السوق العقارية في دبي اليوم، 3 صفقات لبيع أرض في «نخلة جبل علي» بقيمة إجمالية 102.5 مليون درهم.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بلغت مساحة الأرض الإجمالية بالصفقات الثلاثة نحو 44.477 ألف قدم مربعة، بمتوسط 2405 دراهم للقدم الواحدة.

كما نفذت 4 صفقات بيع أرض في منطقة «الحدائق المكتشفة» بقيمة 134 مليون درهم، لمساحة 60.763 ألف قدم مربعة، بواقع 2210 دراهم للقدم الواحدة.

وتضمنت أبرز صفقات اليوم، بيع أرض في منطقة «تلال الإمارات» بقيمة 55 مليون درهم، مساحتها 22.557 ألف درهم، بواقع 2438 درهما للقدم الواحدة.

وشهدت «وادي الصفا 3» صفقة بيع فيلا بقيمة 39.77 مليون درهم، مساحتها 13.859 ألف قدم مربعة بسعر 2869.9 درهما للقدم الواحدة.

وسجلت المبيعات العقارية خلال تعاملات اليوم نحو 1.04 مليار درهم، جراء 366 معاملة وزعت إلى 313 وحدة سكنية، و10 مباني، و43 قطعة أرض.