منافذ بيع تستعد لـ «رمضان» بعروض مبكّرة

قال مستهلكون إن منافذ بيع لتجارة التجزئة أطلقت خلال الفترة الأخيرة عروضاً مبكّرة قبل شهر رمضان المبارك، بتخفيضات تصل نسبتها إلى 75%، وتشمل عدداً كبيراً من السلع والمنتجات.

وشددوا عبر «الإمارات اليوم»، على أهمية تنويع العروض، والتركيز بشكل أكبر على السلع الغذائية الرئيسة، لتزيد نسب التخفيضات بشكل أكبر على منتجات اللحوم والدواجن، ومنتجات البيض والألبان والأجبان.

بدورهم، قال مسؤولو منافذ بيع، إن الطرح المبكّر للعروض الرمضانية يفسح مجالاً أكبر للعائلات للتسوق على فترات مختلفة، وتجنب الازدحام. ولفتوا كذلك، إلى التوسع في نسب التخفيضات التي وصلت إلى 75%.

وتفصيلاً، قال المستهلك حسن عبدالعزيز: «إن الأسواق شهدت أخيراً طرح مبادرات لعروض مبكّرة خاصة بالموسم الرمضاني المقبل، ما يعد من المظاهر الإيجابية لتنافسية منافذ البيع التي ستنعكس إيجاباً على المستهلكين، وتمنحهم فرصة التسوق المبكّر، واختيار أفضل العروض من حيث نسبة التخفيض والجودة».

من جانبه، قال المستهلك خالد عمار: «إن بعض منافذ البيع طرحت عروضها الخاصة بشهر الصوم قبل منتصف فبراير الجاري، ما يتيح للعائلات شراء ما تحتاج إليه على فترات، واختيار السلع ذات التخفيضات المرتفعة»، مشدداً على أهمية تنويع السلع المشمولة بالعروض، والتركيز على السلع الغذائية الرئيسة.

وفي السياق نفسه، قال المستهلك عادل حسن: «إن الطرح المبكر لتخفيضات سلع شهر رمضان، إضافة إلى إطلاق عروض موسّعة بنسب تخفيضات تصل إلى 75% تشمل عدداً أكبر من المنتجات مقارنة بالأعوام السابقة، من المؤشرات الإيجابية في قطاع تجارة التجزئة».

واتفق حسن مع نظيره على ضرورة التنويع بشكل أكبر في عروض السلع المشمولة بالتخفيضات، لتزيد التخفيضات بنسب أكبر على منتجات اللحوم والدواجن، ومنتجات البيض والألبان والأجبان.

أما المستهلكة أمنية سعيد، فقالت إنها لاحظت أن عروض شهر رمضان جاءت العام الجاري بنسب تخفيضات تزيد على موسم العام الماضي، إضافة إلى زيادة السلع المشمولة بالعروض، معتبرة ذلك من الأمور الإيجابية التي تعزز التنافسية في الأسواق.

ولفتت إلى أن «بعض منافذ البيع لايزال يركز تخفيضاته على عدد محدود من العلامات التجارية، وهو ما يتطلب زيادة تنويع السلع، مع التركيز على المنتجات ذات الطلب المرتفع خلال تلك الفترة».

إلى ذلك، قال مدير الاتصال المؤسسي في تعاونية الاتحاد، الدكتور سهيل البستكي: «إن الطرح المبكّر للعروض الرمضانية يفسح مجالاً أكبر للعائلات للتسوق على فترات مختلفة، وشراء احتياجاتها من العروض للشهر الكريم». وأكد أن «مبادرات التوسع بنسب التخفيضات الخاصة بعروض رمضان تواكب تنافسية الأسواق، وتزيد فرص التسوق خلال شهر الصوم الذي يشهد معدلات طلب استهلاكية كبيرة».

وأضاف أن «(تعاونية الاتحاد) حرصت على الطرح المبكّر للعروض منذ بداية فبراير، على أن تستمر حتى موسم عيد الفطر المبارك»، لافتاً إلى أن «عروض شهر رمضان تتم عبر حملات تخفيضية مختلفة، وستتسم بالتنوع في السلع والعلامات التجارية، وفقاً لتعاقدات (التعاونية) المسبقة في عمليات التوريد».

بدوره، قال مدير التسويق والعلاقات المجتمعية في تعاونية الشارقة، فيصل خالد النابودة: «إن (التعاونية) طرحت عروضاً مبكرة لشهر رمضان، شملت دعم تخفيض نحو 10 آلاف سلعة بمخصصات دعم تصل إلى 35 مليون درهم، إضافة إلى طرح سلال رمضانية، بما يتيح خيارات أكبر للمستهلكين في التسوق قبل وخلال شهر رمضان». وأضاف النابودة أن «الطرح المبكر للعروض التخفيضية يتيح المجال بشكل أكبر للتسوق على فترات مختلفة وبشكل مبكر، وتجنب الازدحام». ولفت إلى أن تعاونية الشارقة طرحت - وبشكل موازٍ لحملات التخفيضات الرمضانية المطروحة في أكثر من 50 منفذ بيع في الإمارة - فرصاً لسحوبات على جوائز مختلفة خلال شهر رمضان.

من جهته، قال مسؤول المشتريات في إحدى سلاسل تجارة التجزئة، محمد بشير: «إن الأسواق شهدت خلال الفترة الأخيرة طرحاً مبكراً لحملات تخفيضات رمضان بشكل يتجاوز الأعوام السابقة، سواء في مواعيد الطرح، أو التوسع في نسب التخفيضات التي تصل إلى 75%».

وأكد أن «زيادة التنافسية من العوامل الرئيسة لكثافة طرح التخفيضات المبكرة، والتي كما ستعود بفوائد على المستهلكين، فإنها ستنعكس إيجاباً على مبيعات منافذ البيع نفسها».

سهيل البستكي:

• الطرح المبكّر للعروض الرمضانية يفسح مجالاً أكبر للعائلات للتسوق على فترات مختلفة وشراء احتياجاتها.

فيصل النابودة:

• طرح عروض مبكرة شملت دعم خفض نحو 10 آلاف سلعة بمخصصات تصل إلى 35 مليون درهم.