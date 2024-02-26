ارتفاعات الذهب تحدّ من الطلب على المشغولات

سجل الذهب ارتفاعات سعرية في نهاية الأسبوع الماضي، بقيم راوحت بين ثلاثة وأربعة دراهم، لمختلف العيارات، مقارنة بأسعارها في نهاية الأسبوع السابق عليه بحسب مؤشرات الأسعار في سوقي دبي والشارقة.

وأكد مسؤولو منافذ بيع تجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم» أن عودة أسعار الذهب إلى الارتفاع حدّت من الطلب على المشغولات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 246.5 درهماً بارتفاع قيمته أربعة دراهم، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 228.25 درهماً بزيادة قدرها 3.75 دراهم.

ووصل سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً إلى 221 درهماً بارتفاع قيمته 3.75 دراهم، وسعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 189.25 درهماً بزيادة قدرها ثلاثة دراهم.

وقال مدير محل «ريكي للمجوهرات»، ريكيش داهناك، إن «الطلب على المشغولات والسبائك الذهبية تأثر مع عودة الأسعار إلى الارتفاع».

وأشار إلى وجود تعاملات لشراء الأوزان الصغيرة من العملات الذهبية، مع تركيز متعاملين خصوصاً من الجنسيات الآسيوية على شراء الذهب لأغراض الادخار والزينة، وهو ما ينطبق على العملات.

وتابع: «مع الزيادة السعرية للذهب، أصبحت عمليات الشراء تقتصر على القطع الصغيرة من المشغولات الذهبية، فضلاً عن الحركة من السياح».

من جهته، قال مدير المبيعات في محل «دايمو للمجوهرات»، ديليب سون: «مع ارتداد أسعار الذهب ارتفاعاً خلال الفترة الأخيرة، أجّل متعاملون قرارات الشراء»، مرجعاً الإقبال على العملات والمشغولات إلى التحوط من استمرار ارتفاع الأسعار.

في السياق نفسه، قال مدير محل «فامس للمجوهرات»، تاغي هدايت، إن «الأفواج السياحية تستحوذ على الحصص الكبرى من المبيعات حالياً، مع بطء في الطلب من قبل المتعاملين المقيمين، تأثراً بارتفاعات الذهب، وتأجيل قرارات الشراء حتى تراجع الأسعار».