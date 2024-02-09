9.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 9.8 مليار درهم .



فقد شهدت الدائرة تسجيل 3,543 مبايعة بقيمة 7.29 مليار درهم، منها 197 مبايعة أراض بقيمة 1.61 مليار درهم و2572 مبايعة شقق وفلل بقيمة 5.68 مليار درهم.



وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 120.32 مليون درهم في منطقة ورسان الرابعة تليها مبايعة بقيمة 78.86 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة تليها مبايعة بقيمة 54 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3.



وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 77 مبايعة بقيمة 199.72 مليون درهم تلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 136.08 مليون درهم وجبل علي الأولى بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 51.65 مليون درهم.



وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 140.45 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 119 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى وأخيرا مبايعة بقيمة 80 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية.



وتصدرت منطقة مدينة دبي الملاحية المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 351 مبايعة بقيمة 623.75 مليون درهم تلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 219 مبايعة بقيمة 286.39 مليون درهم ثم الخليج التجاري بتسجيلها 145 مبايعة بقيمة 245.78 مليون درهم.



وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.8 مليار درهم منها 92 رهن أراض بقيمة 642.88 مليون درهم و547 رهن فلل وشقق بقيمة 1.16 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 175.35 مليون درهم وأخرى في منطقة الخوانيج الأولى بقيمة 156.6 مليون درهم.



أما الهبات فقد شهدت تسجيل 135 هبة بقيمة 725.04 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 132.61 مليون درهم وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 97.74 مليون درهم.