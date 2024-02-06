1.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.6 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 562 مبايعة بقيمة 1.2 مليار درهم، منها 32 مبايعة للأراضي بقيمة 319.88 مليون درهم و530 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 882.24 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 54 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة جميرا الاولى تليها مبايعة بقيمة 34 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3.

وقد تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعة بقيمة 12.28 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 5 مبايعة بقيمة 25.34 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 3 بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 94.22 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 11.3 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 11.2 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة وأخيرا مبايعة بقيمة 10.8 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وقد تصدرت منطقة مدينة دبي الملاحية المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 59 مبايعة بقيمة 106.52 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 58 مبايعة بقيمة 59.54 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 35 مبايعة بقيمة 35.99 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 262.17 مليون درهم منها 12 رهونات أراضي بقيمة 13.19 مليون درهم و113 رهونات فلل وشقق بقيمة 248.98 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 52.96 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 29.75 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 38 هبة بقيمة 184.34 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخليج التجارى بقيمة 89.04 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 20.3 مليون درهم.