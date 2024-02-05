أسواق الذهب تشهد إقبالاً لافتاً من السيّاح

سجل الذهب في نهاية الأسبوع الماضي، ارتفاعات سعرية راوحت قيمتها بين 3.5 و4.25 دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعاره في الأسبوع السابق عليه، وذلك بحسب الأسعار المعلنة في سوقي دبي والشارقة.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً، 248.75 درهماً بارتفاع قيمته 4.25 دراهم، بينما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً، 230.25 درهماً بزيادة قدرها 3.75 دراهم. بدوره، وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 223 درهماً بارتفاع بلغ 3.25 دراهم، وسعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 191.25 درهماً بزيادة قدرها 3.5 دراهم. وقال مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، إن الزيادات السعرية الجديدة أبطأت الطلب على مبيعات المشغولات الذهبية، في وقت شهدت فيه منافذ البيع عمليات طلب على السبائك والعملات الذهبية الصغيرة والمتوسطة الحجم، في ظل توقعات استمرار الارتفاعات السعرية خلال الفترات المقبلة، واستأثر السياح بحصص كبيرة من الطلب، وإقبال لافت على شراء الهدايا التذكارية من دبي. وقال مدير محل «دهكان للمجوهرات»، جاي دهكان: إن «متعاملين عدة يترقبون عودة أسعار الذهب للانخفاض»، مشيراً إلى تأجيل بعضهم الشراء تأثراً بالزيادات السعرية الأخيرة.

وأضاف: «شهدت منافذ البيع إقبالاً لافتاً من السياح على شراء الهدايا التذكارية المصنعة من الذهب، فضلاً عن إقبال متعاملين على شراء العُملات والسبائك الذهبية الصغيرة والمتوسطة، مع توقعات استمرار الارتفاع في أسعار الذهب خلال الفترات المقبلة».

من جانبه، قال مسؤول المبيعات في محل «ريجي للمجوهرات»، مانجي باليكر: إن «منافذ البيع شهدت بطئاً في الطلب على المشغولات من المتعاملين المقيمين، تأثراً بالزيادات السعرية، في وقت استحوذت فيه مبيعات السياح على حصص كبيرة من الطلب خلال الفترة الأخيرة». وأشار إلى أن ارتفاع الذهب حفز المتعاملين على شراء العملات والسبائك الذهبية بأوزان صغيرة ومتوسطة، في ظل توقع استمرار ارتفاع الأسعار بالفترة المقبلة.

في السياق نفسه، قال مسؤول المبيعات في محل «كلاس للمجوهرات»، أشوك سجير: إن «الزيادات السعرية للمعدن الأصفر انعكست على الأسواق، بحالة من بطء الطلب على مبيعات المشغولات، خصوصاً مع تأجيل بعض المتعاملين لقرارات الشراء، ترقباً لعودة الأسعار للانخفاض مجدداً».