تجار: الأسعار المنخفضة تنشّط مبيعات الذهب

واصلت أسعار الذهب، في نهاية الأسبوع الماضي، انخفاضاتها للأسبوع الثاني على التوالي، بقيم تراوح بين درهم و1.25 درهم لمختلف العيارات، مقارنة بأسعارها في نهاية الأسبوع السابق عليه، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في سوقي دبي والشارقة، فيما وصل إجمالي التراجع في سعر الغرام خلال أسبوعين إلى خمسة دراهم.

وأكد مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم» أن استمرار أسعار المعدن الأصفر عند حدود منخفضة، للأسبوع الثاني على التوالي، عقب سلسلة ارتفاعات سعرية كبيرة، حفز متعاملين على شراء العملات الذهبية، ونشّط مبيعات المشغولات الذهبية بمعدلات أكبر.

وقال مدير محل «ريكي للمجوهرات»، ريكيش داهناك، إن «الأسواق سجلت إقبال عدد من المتعاملين على شراء العملات الذهبية بأوزان متوسطة وصغيرة، لأغراض الادخار، وذلك مع استمرار أسعار الذهب عند معدلات سعرية منخفضة لأسبوعين متتاليين، عقب سلسلة كبيرة من الارتفاعات السعرية، ما يعد بمثابة فرصة لدى بعض المتعاملين، مع التوقعات بعودة أسعار الذهب إلى الارتفاع».

وأضاف: «يفضّل بعض المتعاملين شراء العملات الذهبية، نظراً لسهولة بيعها منفردة مقارنة بسبائك الذهب، إضافة إلى إمكانية الاستفادة منها لأغراض الزينة والهدايا عند دمجها بقلادات وأساور».

من جهته، أكد مدير محل «ماشو للمجوهرات»، راج باهي، أن «الحدود السعرية المنخفضة للذهب حفزت بعض المتعاملين على شراء المشغولات الذهبية، وذلك بعد عملية ترقب للانخفاضات وعدم الشراء منذ انخفاضات الأسبوع الأول». وأوضح أن «شراء العملات الذهبية يأتي في ظل حالة حذر، نظراً للتذبذب السريع للأسعار»، لافتاً إلى أن «العملات الذهبية تتيح للمتعاملين شراء أكثر من قطعة بأوزان صغيرة ومتوسطة، إضافة إلى مناسبتها في أغراض الزينة».

في السياق نفسه، توقع مدير المبيعات في محل «مجوهرات لانام»، جالي ساقر، أن تشهد الأسواق نمواً تدريجياً في الطلب على المشغولات الذهبية، في حال استقرار أسعار الذهب عند معدلات منخفضة، أو تسجيل انخفاضات سعرية جديدة.

أسعار الذهب

سجلت أسعار الذهب، في نهاية الأسبوع، انخفاضات راوحت قيمتها بين درهم و1.25 درهم للغرام من مختلف العيارات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 244.5 درهماً، بانخفاض قيمته 1.25 درهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق عليه، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً مبلغ 226.5 درهماً، بتراجع قدره درهم.

ووصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 219.25 درهماً، بانخفاض بلغ درهماً، وسعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 187.75 درهماً، بتراجع قيمته درهم أيضاً.