2.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 2.7 مليار درهم.



وشهدت الدائرة تسجيل 610 مبايعات بقيمة 1.37 مليار درهم، منها 73 مبايعة للأراضي بقيمة 375.86 مليون درهم و537 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 990.36 مليون درهم.



وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 46.5 مليون درهم في منطقة المركاض، تليها مبايعة بقيمة 17.9 مليون درهم في منطقة ند الشبا الأولى، ثم مبايعة بقيمة 16.76 مليون درهم في منطقة ند الشبا الأولى.



وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات بتسجيل 29 مبايعة بقيمة 84.32 مليون درهم، تلتها منطقة الحبية الخامسة بـ 21 مبايعة بقيمة 68.73 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 26.7 مليون درهم.



وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 32 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.



وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل بتسجيلها 77 مبايعة بقيمة 72.13 مليون درهم، تلتها منطقة مدينة دبي الملاحية بـ 58 مبايعة بقيمة 104.63 مليون درهم وثالثة في الثنية الخامسة بـ 35 مبايعة بقيمة 58.47 مليون درهم.



وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.02 مليار درهم منها 21 رهنا للأراضي بقيمة 86.33 مليون درهم و202 رهن فلل وشقق بقيمة 935.47 مليون درهم، أهمها بمنطقة المزهر الأولى بقيمة 250 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء الأولى بقيمة 150 مليون درهم.



أما الهبات فقد شهدت تسجيل 80 هبة بقيمة 360.22 مليون درهم، أهمها بمنطقة ند الشبا الأولى بقيمة 135.17 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 58.59 مليون درهم.