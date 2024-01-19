دبي الأولى عالمياً بالطلب على الإقامات الفندقية خلال رأس السنة

حلت دبي في المركز الأول عالمياً كأكثر وجهة دولية بحثاً وطلباً عن الإقامات الفندقية خلال مناسبة رأس السنة الميلادية وموسم الأعياد في ديسمبر الماضي، وفقاً لبيانات محرك البحث العالمي «غوغل»، اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، واستناداً إلى عدد مرات البحث عن وجهات من الأسواق الدولية حول العالم.

وتفوقت دبي في مؤشر البحث عن الإقامات الفندقية على وجهات عالمية مثل لندن التي حلت في المركز الثاني وباريس في المركز الثالث، فضلاً عن لاس فيغاس ونيويورك في المركزين الرابع والخامس، بحسب قاعدة بيانات «غوغل».

كما جاءت دبي أيضاً ضمن قائمة أهم الوجهات السياحية في العالم نمواً في معدلات الطلب.

وجاءت الإمارة في المركز الثاني عالمياً في مؤشري الإقامات الفندقية ورحلات الطيران، وأظهرت البيانات أن الإمارة واصلت طوال العام الماضي تسجيل معدلات طلب قوية، حيث حلت في المراكز الثلاث الأولى في العام طوال أشهر السنة. وتقدّم أداة «مؤشرات السفر» من «غوغل» صورة واضحة عن أهم مصادر الطلب على وجهة سياحية ما، وأبرز الوجهات التي يُظهر المسافرون اهتماماً بزيارتها. وكانت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي أعلنت أخيراً عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوّار الدوليين خلال الشهور الـ11 الأولى من العام الماضي، والتي أظهرت نجاح دبي في استقطاب 15.37 مليون زائر دولي بين شهري يناير ونوفمبر 2023، مقارنة بـ12.82 مليون زائر دولي استقبلتهم المدينة في الفترة ذاتها من عام 2022، بزيادة بلغت نحو 20%، ومقابل 15 مليون زائر في الفترة ذاتها من عام 2019، أي قبل جائحة «كورونا» بنسبة نمو بلغت نحو 2.5%. وسجلت مدة إقامة النزلاء في المنشآت الفندقية في الإمارة بنهاية نوفمبر الماضي 3.8 ليالٍ فندقية مقابل أربع ليالٍ في الفترة ذاتها من عام 2022، في حين وصل عدد الليالي (الغرف المحجوزة) إلى نحو 38 مليون ليلة مبيت، مقابل نحو 34 مليون مبيت في الفترة المقابلة بنسبة نمو بلغت نحو 12%.

. الإمارة تفوقت على لندن وباريس ولاس فيغاس ونيويورك.

38 مليون ليلة مبيت سجلتها المنشآت الفندقية في الإمارة بنهاية نوفمبر الماضي.