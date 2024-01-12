الأسهم المحلية تربح 30 مليار درهم في أسبوعين

عزّزت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها خلال أول أسبوعين من العام 2024، حيث ربح رأسمالها السوقي نحو 30 مليار درهم، مع تركيز المستثمرين على اقتناص الفرص بالشركات القيادية وسط ترقب بدء الإعلان عن نتائج الأعمال السنوية وخطط توزيعات الأرباح.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 3.652 تريليونات درهم في آخر جلسة تداول بالعام الماضي، إلى 3.682 تريليونات درهم في نهاية تعاملات أمس الجمعة، موزعة بواقع 2.982 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و700 مليار درهم لسوق دبي المالي.

وصعد مؤشر سوق دبي بنسبة ناهزت 1.1%، أو ما يوازي 44.3 نقطة ليرتفع من مستوى 4059.8 نقطة في نهاية ديسمبر الماضي فوق مستوى 4100 نقطة، ويصل إلى 4104.11 نقاط في نهاية جلسة أمس، وهو أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر، مدعوماً بشكل رئيس بمكاسب أسهم البنوك والعقارات.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي العام بنسبة 2.23%، أو ما يعادل 213.3 نقطة، ليرتفع من مستوى 9577.85 نقطة في نهاية ديسمبر الماضي، إلى نحو 9791.16 نقطة، مغلقاً جلسة الجمعة قرب أعلى مستوياته منذ أكتوبر الماضي.

وعلى مستوى تداولات الأسبوع الثاني من العام الجاري، صعد مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 1.3% أو ما يعادل 130 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سوق دبي 0.4%، ما يعادل 16 نقطة.

أما على المستوى اليومي، فتراجع أداء أسواق الأسهم المحلية، بنهاية جلسة أمس، حيث انخفض مؤشر سوق أبوظبي، 0.54%، وهبط مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.34%. واستقطبت الأسهم سيولة بأكثر من 1.35 مليار درهم، موزعة بواقع 1.093 مليار درهم في سوق أبوظبي، و249.87 مليون درهم في سوق دبي، حيث جرى التداول على نحو 389.33 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 19.39 ألف صفقة.

وقال المحلل المالي، في أسواق الأسهم محمود عطا، إن هناك إقبالاً كبيراً واقتناصاً للفرص منذ بداية العام الجاري من قبل المستثمرين الدوليين للأسهم القيادية، وذلك بسبب التوقعات القوية والجيدة حيال نتائج أعمال القطاعات الرئيسة، وفي مقدمتها البنوك والعقارات.