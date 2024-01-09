دبي تشهد الكشف عن أطول برج ساعة سكني ذي علامة تجارية في العالم

استضافت "لندن غيت"، شركة التطوير العقاري في دولة الإمارات، و"فرانك مولر"، الشركة السويسرية المصنعة للساعات الفاخرة، فعالية تم خلالها الكشف عن برج "فرانك مولر أتيرنيتاس"، أطول برج ساعة سكني ذي علامة تجارية فاخرة في العالم. وتقدر قيمة مبيعات المشروع، الواقع في منطقة دبي مارينا أكثر من 2 مليار درهم. وسيجري تسليم مساكن برج فرانك مولر أتيرنيتاس في يونيو 2027. ويبلغ ارتفاع برج فرانك مولر أتيرنيتاس 450 متراً، ويضم المبنى ساعة عملاقة من صنع فرانك مولر .

وفي هذا الصدد، أكدت إيمان طه، الرئيس التنفيذي لشركة لندن غيت، التزام الشركة الراسخ بمواصلة تقديمها أرقى المشاريع السكنية في دبي وإضافة معالم أيقونية إلى أفق المدينة، وذلك من خلال مجموعة عقارات حصرية تزيد قيمتها الإجمالية عن 8 مليارات درهم ستطرحها الشركة هذا العام في دبي.

وأضافت أن برج فرانك مولر أتيرنتاس لن يكون مجرد بناء سكني تقدمه شركة لندن غيت، بل سيكون مثال حي يعكس التزام الشركة بالحرفية والإبداع الهندسي وأسلوب الحياة الحصري. ومن خلال شراكتنا الاستراتيجية مع فرانك مولر، نجدد التزامنا بإحداث ثورة في مفهوم المعيشة الفاخرة وإعادة تشكيل أفق المدينة.

ومن المتوقع أن يسهم البرج المكون من 106 طوابق في إعادة تشكيل أفق دبي، بفضل المجموعة المتنوعة والحصرية من المساكن المميزة التي تقدمها لندن غيت، بما في ذلك قصور سكاي مانشن الفخمة وفيلات سكاي والمساكن المصممة بعناية بخيارات تبدأ من غرفة نوم واحدة وحتى ثلاثة غرف.

من جانبه، صرح السيد إيرول باليان، المدير الإداري لشركة فرانك مولر، بأن شركته تنظر إلى الوقت كساحة للإبداع، مشيراً إلى أن برج فرانك مولر أتيرنيتاس، يأتي كثمرة تعاون مع شركة لندن غيت، ويُمثل تحفة فنية تتخطى الأعراف التقليدية.