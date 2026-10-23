"الاتحاد للطيران" تمدد إلغاء رحلاتها بين أبوظبي والدمام والرياض وجدة حتى 5 نوفمبر

أعلنت الاتحاد للطيران إلغاء رحلاتها بين أبوظبي وكل من الدمام والرياض وجدة.

وأوضحت الشركة، عبر موقعها الإلكتروني، أن جميع الرحلات بين أبوظبي والدمام، وكذلك بين أبوظبي والرياض، ألغيت حتى يوم الخميس 5 نوفمبر.

وبالنسبة إلى الرحلات بين أبوظبي وجدة، أشارت الشركة إلى إلغاء الرحلات EY601 وEY603 من أبوظبي إلى جدة، والرحلتين EY602 وEY604 من جدة إلى أبوظبي، حتى التاريخ نفسه.

وأكدت الاتحاد للطيران أن الوضع لا يزال متغيراً، وأنه من الممكن إجراء تغييرات إضافية، ودعت المسافرين إلى التحقق من أحدث مستجدات رحلاتهم عبر موقعها الإلكتروني.

وقالت الشركة إن فرقها تعمل على مساعدة المسافرين المتأثرين في إجراءات سفرهم.