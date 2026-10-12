الاتحاد للطيران تلغي رحلاتها بين أبوظبي والرياض حتى 19 أكتوبر

أعلنت الاتحاد للطيران إلغاء عدد من رحلاتها بين أبوظبي وكل من الرياض والدمام وجدة، مشيرة إلى أن الوضع لا يزال متغيراً، مع احتمال حدوث تعديلات إضافية على جدول الرحلات.

وأوضحت الشركة أن جميع الرحلات بين أبوظبي والرياض أُلغيت حتى يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026.

وفيما يتعلق بالرحلات بين أبوظبي والدمام، ألغت الشركة الرحلات EY575 وEY576 وEY573 وEY574 المقررة يوم الاثنين 12 أكتوبر، كما ألغت جميع الرحلات يومي الثلاثاء والأربعاء 13 و14 أكتوبر.

أما على خط أبوظبي – جدة، فقد شملت الإلغاءات الرحلات EY601 وEY602 وEY603 وEY604 خلال الفترة من الاثنين 12 أكتوبر وحتى الأربعاء 14 أكتوبر، فيما اقتصرت الإلغاءات المعلنة ليوم الخميس 15 أكتوبر على الرحلتين EY603 وEY604.

ودعت الاتحاد للطيران المسافرين إلى التحقق من أحدث مستجدات رحلاتهم عبر موقعها الإلكتروني، مؤكدة أن الوضع لا يزال متغيراً وأن تغييرات إضافية قد تطرأ. كما اعتذرت عن الإزعاج الناتج عن هذه الاضطرابات، مشيرة إلى أن فرقها تعمل على مساعدة المسافرين المتأثرين وترتيب خيارات سفرهم.