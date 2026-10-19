الاتحاد للطيران تُلغي رحلات بين أبوظبي والدمام وجدة والرياض حتى 24 أكتوبر

أعلنت الاتحاد للطيران إلغاء رحلاتها بين أبوظبي وكل من الدمام والرياض وجدة، حتى يوم السبت 24 أكتوبر.

وأوضحت الشركة، في منشور على موقعها الإلكتروني، أن جميع الرحلات بين أبوظبي والدمام، وكذلك بين أبوظبي والرياض، أُلغيت حتى 24 أكتوبر.

وفيما يتعلق بالرحلات بين أبوظبي وجدة، شمل الإلغاء الرحلات EY601 وEY603 من أبوظبي إلى جدة، والرحلتين EY602 وEY604 من جدة إلى أبوظبي، حتى التاريخ نفسه.

وأشارت الشركة إلى أن الوضع لا يزال متغيراً، مع احتمال حدوث تغييرات إضافية في جداول الرحلات، داعية المسافرين إلى التحقق من آخر مستجدات رحلاتهم عبر موقعها الإلكتروني.



واعتذرت الاتحاد للطيران عن الإزعاج الناتج عن هذه الاضطرابات، مؤكدة أن فرقها تبذل قصارى جهدها لمساعدة المسافرين المتأثرين في ترتيبات سفرهم.