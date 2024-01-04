«نخلة جميرا» تسجل أهم مبايعات الشقق والفلل

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 926 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 250 مبايعة بقيمة 637.68 مليون درهم، منها 31 مبايعة لأراضٍ بقيمة 147.26 مليون درهم، و219 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 490.42 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 139.5 مليون درهم، وشهدت الهبات تسجيل 40 هبة بقيمة 149.22 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 20 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثانية، بينما شهدت منطقة نخلة جميرا أهم مبايعات الشقق والفلل بتسجيلها مبايعتين: الأولى بقيمة 38 مليون درهم، والثانية بـ22.5 مليون درهم.