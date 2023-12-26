انطلاق عرض "12 ساعة من التخفيضات الحصرية" في دبي

تقدم الدورة الـ29 من مهرجان دبي للتسوق موسم التخفيضات، الذي يمكن المتسوقين من الحصول على بعض الصفقات في الفترة من 26 ديسمبر 2023 حتى 14 يناير 2024، حيث تقدم 800 علامة تجارية رائدة عبر 3500 متجر في جميع أنحاء المدينة تخفيضات بدءاً من 25% وحتى 75%.

وأفادت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة في بيان، بأن موسم التخفيضات لمهرجان دبي للتسوق، يوفر للمستهلكين كل ما يحتاجونه، بدءاً من أحدث صيحات الموضة إلى أساسيات نمط الحياة من أجل تحسين حياتهم اليومية.

وانطلق موسم التخفيضات اليوم (10 صباحا) مع عرض "12 ساعة من التخفيضات الحصرية" في مراكز التسوق التابعة لـ"ماجد الفطيم" مع تخفيضات ضخمة تصل إلى 90% على العلامات التجارية المفضلة في جميع أنحاء المدينة.

ويقام هذا العرض الحصري محدود المدة حتى الساعة 10 مساءً، ويقدم تخفيضات على مجموعة واسعة من المنتجات التي تشمل نمط الحياة والإلكترونيات والأزياء والجمال والأدوات المنزلية وغيرها، في مراكز "ماجد الفطيم": "مول الإمارات"، "سيتي سنتر مردف"، "سيتي سنتر ديرة"، "سيتي سنتر معيصم"، "سيتي سنتر الشندغة"، "ماي سيتي سنتر البرشاء".

وإضافة إلى التخفيضات التي تصل إلى 90%، يمكن للمتسوقين المشاركة في سحب "12 ساعة من التخفيضات الحصرية" للفوز بمليون نقطة "شير"، من خلال إنفاق 300 درهم أو أكثر دفعة واحدة أو على مراحل ومسح إيصالات الشراء إلكترونياً عبر تطبيق "شير".

كما يمكن للمتسوقين مضاعفة فرصهم في الفوز، حيث سيكونون مؤهلين للدخول في سحب "أكبر جائزة لهذا العام"، مليون درهم نقداً.

وبانتظار المتسوقين أيضا فرصة مع عودة "مفاجآت مهرجان دبي للتسوق" اليومية لتقديم عروض من علامات تجارية مختلفة كل يوم حتى انتهاء المهرجان، حيث يتم الكشف عن كل مفاجأة من مفاجآت مهرجان دبي للتسوق قبل 24 ساعة فقط، لذلك ينصح بمتابعة الموقع الإلكتروني: (www.mydsf.ae) وقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بمهرجان دبي للتسوق للحصول على أفضل العروض الممكنة مثل تخفيضات تصل إلى 90%، أو استرداد نقدي بنسبة 100% على شكل قسائم، أو عرض "اشتر قطعة واحصل على عرضين مجانيين" من متاجر الأزياء والجمال والمنزل والإلكترونيات وغيرها المزيد.