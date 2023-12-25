ارتفاع الذهب يحفز متعاملين على بيع السبائك والعملات

واصلت أسعار الذهب ارتفاعاتها، للأسبوع الثاني على التوالي، مسجلة زيادات في نهاية الأسبوع الماضي بقيم تراوح بين ثلاثة وأربعة دراهم للغرام، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق عليه، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في سوقي دبي والشارقة، ليصل إجمالي زيادات غرام المعدن الأصفر إلى ستة دراهم، في وقت حفز فيه الارتفاع السعري متعاملين على بيع السبائك والعملات الذهبية للمتاجر، للاستفادة من الفروق السعرية. وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 248.75 درهماً، بارتفاع أربعة دراهم، فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً 230.25 درهماً، بزيادة 3.75 دراهم. ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 223 درهماً، بارتفاع 3.5 دراهم، وسعر الغرام عيار 18 قيراطاً إلى 191 درهماً، بزيادة ثلاثة دراهم.

وقال مدير محل «ريكيش للمجوهرات»، ريكيش داهناك، إن «الأسواق شهدت خلال الفترة الأخيرة نشاطاً في قطاع تجارة السبائك والعملات الذهبية، بدعم من الارتفاعات الأخيرة التي سجلها المعدن الأصفر، والتي جاءت إضافية على حدود سعرية مرتفعة أساساً».

وأضاف أن «الزيادات السعرية أسهمت في بطء الطلب على مبيعات المشغولات الذهبية، مع تأجيل العديد من المتعاملين قرارات الشراء ترقباً لتسجيل الأسعار انخفاضات محفزة خلال الفترة المقبلة».

من جهته، قال مسؤول المبيعات في محل «دايمو للمجوهرات»، ديليب سون، إن «الزيادات السعرية التي سجلها المعدن الأصفر أخيراً كانت لها انعكاسات على المشغولات الذهبية التي شهدت بطئاً في المبيعات، وذلك مع كون الحدود السعرية للذهب عند معدلات مرتفعة بنسب كبيرة قبيل تسجيل الزيادات الأخيرة».

وأكد أن «مواصلة أسعار الذهب للارتفاع دفع العديد من المتعاملين لبيع ما بحوزتهم من سبائك وعملات ذهبية للمتاجر، والاستفادة من الفروق السعرية».

في السياق نفسه، اتفق مسؤول المبيعات في محل «ريج للمجوهرات»، مانجيش باليكر، مع نظيره في أن مواصلة أسعار الذهب ارتفاعاتها دفعت عدداً من المتعاملين إلى بيع السبائك والعملات للمتاجر، في وقت اتجه فيه بعض المتعاملين لشراء عملات وسبائك بأوزان متوسطة، مع توقعات استمرار الارتفاعات السعرية خلال الفترة المقبلة، وزيادة الثقة في الادخار بالسبائك الذهبية عقب الزيادات السعرية الكبيرة الأخيرة.