دبي تحافظ على معدلات إشغال فندقية عالية خلال احتفالات الشتاء

تواصل إمارة دبي تعزيز جاذبيتها ومكاسبها في قطاع السياحة والسفر، كإحدى أبرز الوجهات في العالم، وأكثرها طلباً وتتزايد مستويات الطلب على دبي، وهي أعلى بـ10% خلال الربع الأخير 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك لترسيخ مكانة الإمارة كأفضل مدينة للعمل والعيش والزيارة على مستوى العالم، وتعزيز مكانتها الرائدة على خارطة السياحة العالمية بما يساهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

وكشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة، وأعداد الزوار الدوليين خلال الشهور الـ10 الأولى من العام الحالي، والتي أظهرت نجاح دبي في استقطاب 13.9 مليون زائر دولي في الفترة بين يناير وأكتوبر 2023، مقارنة بـ11.4 مليون زائر دولي، استقبلتهم المدينة في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 22%، مقابل 13.5 مليون زائر في الفترة نفسها من عام 2019، قبل جائحة كوفيد-19، بنسبة نمو بلغت نحو 3%.

وذكرت مؤسسة أس.تي.آر، المتخصصة في الأبحاث والاستشارات الفندقية، في تقريرها المحدّث لرصد توجهات أداء الفنادق حول العالم أنّ دبي حلّت بالمركز الرابع عالميا من حيث نسبة الإشغال، بعد وجهات عالمية أخرى مثل نيويورك ولندن، وجاءدت دبي وبفارق ضئيل لم يتجاوز 0.01 في المئة عن باريس التي حلّت في المركز الثالث.

وأكد مسؤولو قطاع السياحة والفندقة على مكانة دبي باعتبارها الوجهة الأسرع تعافياً على مستوى العالم، حيث تجاوزت بكثير التوقعات التي أصدرتها منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة بأن يصل عدد الزوار الدوليين إلى ما تتراوح نسبته بين 80-95 بالمئة خلال العام الحالي ، كما سجل قطاع الفنادق في دبي نهاية أكتوبر الماضي نمواً بأكثر من 149 ألف غرفة في 818 منشأة فندقية، بالمقارنة مع نحو 122.1 ألف غرفة في 724 منشأة فندقية خلال الفترة ذاتها من عام 2019.

وتوقع سام الأسمر، نائب الرئيس للإيرادات والتوزيع في فنادق روتانا، استمرار الارتفاع في معدلات الإشغال، مع اقتراب موسم الاحتفالات حيث تتوقع المجموعة العالمية في دبي نسبة حجوزات مرتفعة بإشغال يزيد عن 95% وبمتوسط إقامة يزيد عن يومين خلال موسم الأعياد، مشيراً إلى أنه تم إجراء أكثر من 23% من الحجوزات بشكل مبكر.

وأضاف الأسمر لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن مدينة دبي النابضة بالحياة تستمر بالتألق كوجهة الشتاء المفضلة، مؤكداً أن الإمارة أضحت أحد أهم المدن العالمية في تقضية الإجازات لدى جنسيات مختلفة من دول العالم وذلك وفقاً للثقة والأمان وتعدد الفعاليات والخيارات التي تتمتع بها عالمياً.

كما أعلن جان هاناك، المدير العام لمجموعة فنادق راديسون في الإمارات العربية المتحدة وعمان والبحرين وقطر، لـ "وام"، عن تجاوز مستويات الإشغال نسبة 90% خلال موسم الأعياد، مؤكداً أن الفنادق التزمت بمجموعة من العروض والفعاليات التي تواكب رؤية حكومة دبي في تقديم موسم مميز للاحتفالات بالعام الجديد مثل: برانش عيد الميلاد وحفلة ليلة رأس السنة وتلبية الاحتياجات المتطورة وسط المشهد النابض بالحياة لسفر الترفيه والعطلات في المنطقة.

وتوقع بيتر كاتوساك - هوزفار، المدير العام لفندق دبليو ذا بالم، معدلات عالية للإشغال مما يبرز جاذبية وجهة دبي كإحدى أبرز الوجهات الشتوية في العالم، لافتاً إلى أن الموقع الاستراتيجي على نخلة الجميرا ساهم في ارتفاع الطلب احتفالاً بفترة الأعياد فضلاً عن تقديم مجموعة من العروض السياحية التي تساهم في جذب السياحة إلى الدولة.

من جانبه، بيـن جريج موسيس، مدير فندق ذا فيرست كوليكشن وترفرونت، استقبال معدلات إشغال عالية بلغت متوسط 80%؛ مضيفاً إنه تزامناً مع استعداد إمارة دبي لاستقبال موسم الاحتفالات، بدأ الفندق في تقديم العديد من المزايا يبدأ بخصم بنسبة 30% على أسعار الغرف بالاضافة إلى العديد من التجارب والفعاليات التي تؤكد وجهة دبي السياحية العالمية.

في نفس السياق أعلن منتجع "أتلانتس" النخلة، عن استعداده للاحتفال بالعام الجديد على طريقته ليستمتع السياح في دبي بتجربة ضيافة مصحوبة بأحدث المرافق وأمتع الأنشطة والعروض الترفيهية خلال شهر ديسمبر مع استكشاف مغارة "سانتا كلوز"، ومشاهدته يلوح من تحت الماء، يغوص مع أكثر من 65,000 نوع من الأسماك والكائنات البحرية داخل حوض "أمباسادور لاجون" في منتجع "أتلانتس" النخلة بالإضافة إلى عدد من الأنشطة الاحتفالية في حديقة "أكوافنتشر" المائية.

كما تستعد حديقة "أكوافنتشر" المائية بالكشف عن الأنشطة اليومية أبرزها: إطعام رجل الثلج، رقصة التجمّد الاحتفالية، بالاضافة إلى لعبة "رودولف" غزال الرنة ذو الأنف الأحمر في برج "نبتون"، ولعبة استكشاف الجوائز المخفية في شجرة عيد الميلاد، وبناء مجسم رجل الثلج بالرمال، تزيين شجرة عيد الميلاد، لعبة البحث عن هدايا عيد الميلاد.