مكاسب سوق دبي الأسبوعية تتجاوز 3.35 مليارات درهم

عزّز سوق دبي المالي مكاسبه في ختام تداولات الأسبوع، وربح رأسماله السوقي أكثر من 3.35 مليارات درهم، بدعم رئيس من مكاسب الأسهم القيادية لشركات العقارات والمالية.

وزاد رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي، من 674.67 مليار درهم بنهاية الأسبوع قبل الماضي، وصولاً إلى 678.02 مليار درهم في ختام جلسة أمس الجمعة، بينما وصلت القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية لنحو 2.916 تريليون درهم.

وصعد مؤشر سوق دبي خلال تعاملات الأسبوع بنسبة 0.5% إلى 4022.92 نقطة، من مستوى 4001 نقطة، ملامساً أعلى مستوى له خلال أكثر من شهرين.

وعلى المستوى اليومي، استقطبت أسواق الأسهم المحلية، في نهاية تعاملات الجمعة، سيولة قاربت 1.184 مليار درهم، مع تركيزها في أسهم العقارات والمالية والبنوك.

وتوزّعت السيولة بواقع 1.044 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و139.88 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 308.013 ملايين سهم عبر أكثر من 22.16 ألف صفقة.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.43%، بينما انخفض مؤشر سوق أبوظبي «فادجي» بنسبة طفيفة قدرها 0.044% إلى 9489.8 نقطة.

وصعد مؤشر سوق دبي، بالتزامن مع ارتفاع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 0.26% عند مستوى 7.76 دراهم، وارتفاع سهم «الإمارات دبي الوطني» 1.18% عند 17.1 درهماً، وبتداولات تجاوزت 28.06 مليون درهم.

وقال محلل أسواق المال، محمود عطا، إن «مؤشر سوق دبي المالي تماسك خلال الأسبوع الماضي فوق 4000 نقطة، وهي إشارة تستهدف المزيد من الصعود وسط تزايد قوى الشراء للأسهم وتعزيز مكانة الاقتصاد الإماراتي دولياً وإقليمياً».

وأضاف أن الطروحات الأولية القوية ونسبة الطلب التي فاقت الاكتتابات تؤكد الاهتمام البالغ لدى مديري الصناديق الاستثمارية والمحافظ باقتناص الفرص بأسواق الأسهم المحلية.