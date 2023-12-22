تنفيذ 5 صفقات لبيع أرض في نخلة جبل علي مقابل 124.5 مليون درهم

شهد السوق العقاري في دبي صباح اليوم، 5 صفقات لبيع أرض في «نخلة جبل علي» بقيمة إجمالية 124.5 مليون درهم.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، نفذت صفقتين لبيع أرض للغرض التجاري في «نخلة جبل علي- السعفة K» بقيمة 42.13 مليون درهم، بمساحة إجمالية 15.165 ألف قدم مربع، بواقع 2778 درهما للقدم الواحد.

كما نفذت صفقتين لبيع أرض للغرض التجاري في «نخلة جبل علي- السعفة L» بقيمة 63.487 مليون درهم، بمساحة إجمالية 27.516 ألف قدم مربع، بواقع 2501 درهم للقدم الواحد.

كما شهدت التعاملات تنفيذ صفقة بيع لقطعة أرض للغرض التجاري في منطقة نخلة جبل علي – السعفة N» مقابل 18.8 مليون درهم مساحتها 7374 قدما مربعا، بواقع 2554 درهم للقدم الواحد.

وسجلت المبيعات العقارية في أول ساعتين من التعاملات نحو 358.5 مليون درهم، جراء 92 معاملات وزعت إلى 74 شقة، وفلتين، و16 قطعة أرض.