الأسهم المحلية تربح 37 مليار درهم في جلستين

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في نهاية جلستي الإثنين والثلاثاء، وهما أول جلستين من الأسبوع الجاري، حيث ربح رأسمالها السوقي أكثر من 37 مليار درهم، وسط التركيز على الأسهم القيادية، وتنفيذ صفقات كبرى كان آخرها على شركة «ألفا ظبي» بقيمة 3.6 مليارات درهم.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.540 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية، إلى 3.577 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.902 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و675.506 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية خلال الجلستين، سيولة بأكثر من 5.9 مليارات درهم، موزعة بواقع 5.6 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و290 مليون درهم في سوق دبي، حيث جرى التداول على نحو 411.63 مليون سهم، عبر تنفيذ نحو 20.114 ألف صفقة.

وبنهاية جلسة أمس، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.17% عند مستوى 9493.75 نقطة، فيما صعد مؤشر سوق دبي بنسبة 0.17% عند مستوى 3997.58 نقطة.

وكان أكثر الأسهم تداولاً في سوق دبي، سهم «إعمار العقارية»، الذي ارتفع 1.06% عند 7.5 دراهم، وبتداولات قاربت 34.3 مليون درهم. وتضمنت القائمة الخضراء بسوق أبوظبي، سهم شركة «ألفا ظبي» الذي ارتفع بنسبة 2.8% بسيولة 266.11 مليون درهم.

إلى ذلك، شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، تنفيذ صفقتين كبيرتين مباشرتين على سهم «ألفا ظبي القابضة».

وبحسب بيانات السوق، تم تنفيذ الصفقة على عدد 139.1 مليون سهم بقيمة 3.597 مليارات درهم، بسعر تنفيذ 25.86 درهم للسهم الواحد.

والصفقات الكبيرة المباشرة هي صفقات يتم تنفيذها خارج سجل الأوامر، ولا تؤثر في سعر إغلاق سهم الشركة المعنية، ولا في مؤشر الأسعار، كما أنها لا تؤثر في أعلى وأدنى سعر تم تنفيذه خلال الجلسة، وخلال آخر 52 أسبوعاً.