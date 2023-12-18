التحالف العالمي للفنادق يتوقع نمواً متزايداً في عائدات القطاع بدبي خلال 2024

قال الرئيس التنفيذي لـ«التحالف العالمي للفنادق»، كريس هارتلي، إن «السوق الفندقية في دبي سجلت معدلات نمو قوية خلال العام الماضي 2022، وكانت واحدة من أسرع وأولى الوجهات السياحية تعافياً بعد جائحة (كوفيد-19)، في وقت واصلت فيه خلال 2023 تسجيل نمو متزايد جاوز 10% في حجم الإقامات الفندقية مقارنة بالعام الماضي».

وأضاف هارتلي لـ«الإمارات اليوم»: «التوقعات بالنسبة للإمارة قوية، وستواصل السوق الفندقية في دبي تسجيل نمو متزايد في العائدات خلال العام المقبل، بنسب تراوح بين 6 و8%»، لافتاً إلى النمو الكبير في حجم المعروض الفندقي الذي دخل السوق خلال السنوات القليلة الماضية، فضلاً عن قوة أداء قطاع السياحة الترفيهية، وسياحة الأعمال إلى الإمارة.

وذكر هارتلي أن «التحالف العالمي للفنادق»، وهو أكبر تحالف في العالم للعلامات التجارية الفندقية المستقلة يدير «برنامج ولاء»، يضم في محفظته أكثر من 800 فندق تمثل 40 علامة تجارية في 100 دولة.

وتابع: «عدد أعضاء برنامج التحالف وصل إلى 25 مليون عضو، ونضيف شهرياً ما يعادل نحو ربع مليون عضو إلى محفظتنا»، لافتاً إلى أن أكثر من 30 منشأة فندقية في السوق الإماراتية انضمت إلى برنامج التحالف العالمي.

. دبي سجلت نمواً جاوز 10% في حجم الإقامات الفندقية خلال عام 2023 مقارنة بالعام الماضي.