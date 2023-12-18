تجار: عروض «دبي للتسوق» تدعم الطلب على المشغولات الذهبية

ارتفعت أسعار الذهب، بنهاية الأسبوع الجاري، بين 1.5 و2.5 درهم، لمختلف العيارات، مقارنة بأسعارها في نهاية الأسبوع الماضي.

وقال مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، إنه على الرغم من عودة الذهب إلى الارتفاع، فإن عروض وفعاليات «مهرجان دبي للتسوق»، دعمت الطلب على مبيعات المشغولات، متوقعين أن تتحسن المبيعات بنسب أكبر خلال الفترة المقبلة، في ظل توقعات بتراجع الأسعار.

وقال مسؤول المبيعات في محل «ريجي للمجوهرات»، مانجيش باليكرا: إن «عروض (مهرجان دبي للتسوق) في أسواق الذهب، كانت من العوامل الإيجابية، التي حدت من التأثيرات السلبية لارتفاع أسعار المعدن الأصفر في الطلب؛ وذلك مع جذب العروض المطروحة للمتعاملين سواء للمقيمين أو السائحين، للاستفادة من التنزيلات على المجوهرات أو سحوبات الجوائز المطروحة على مبيعات المشغولات».

من جهته، اعتبر مدير محل «مجوهرات الجذو»، موسى سعيد، أنه «في ظل الارتفاعات السعرية الحالية، تستأثر الأفواج السياحية، خلال الفترة الحالية، على أكبر نسبة من المبيعات»، لافتاً إلى أن «عروض مهرجان دبي للتسوق من العوامل الداعمة لاستقطاب المتعاملين، للاستفادة من الامتيازات المطروحة عبر المهرجان، خصوصاً المتعلقة بالسحوبات على جوائز الذهب».

وأشار مدير محل «ماشو للمجوهرات»، راج باهي، إلى أن «العروض المقدمة خلال مهرجان دبي للتسوق، دعمت استمرار حركة النشاط في الطلب على المشغولات؛ وذلك على الرغم من عودة أسعار الذهب إلى الارتفاع مرة أخرى، بعد أن تراجعت الأسبوع الماضي، ضمن سلسلة طويلة من الزيادات السعرية والتي رفعت سعر غرام الذهب إلى معدلات كبيرة، جعلت متعاملين عدة يؤجلون قرارات الشراء خلال الفترة الماضية».

وأضاف أن «معاملات الأفواج السياحية تستأثر بالنسبة الأكبر من المبيعات خلال الفترة الحالية، وبدعم من العروض المطروحة من مهرجان دبي للتسوق».

إلى ذلك، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً، 244.75 درهماً، بارتفاع 2.5 درهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع الماضي. فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً، 226.5 درهماً، بزيادة 1.75 درهم. ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 219.25 درهماً، بارتفاع 1.75 درهم، كما وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 188 درهماً، وبزيادة بلغت 1.5 درهم.