بيع أرض في المركز التجاري الثانية بدبي مقابل 305 ملايين درهم

شهدت التصرفات العقارية في إمارة دبي، اليوم الثلاثاء، تسجيل صفقة ضخمة لبيع أرض للغرض التجاري في منطقة المركز التجاري الثانية بقيمة 305 مليون درهم.

واستنادا إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك، تبلغ مساحة الأراضي نحو 10 آلاف قدم مربع، بسعر 30.499 ألف درهم للقدم الواحد.

كما شهدت التعاملات بيع قطعة أرض للغرض السكني في منطقة فالكون ستى أوف وندرز بقيمة 64.2 مليون درهم، لمساحة 600.7 ألف قدم، بسعر 106.89 درهم للقدم الواحد.

وبالنسبة للشقق، شهدت التعاملات تنفيذ صفقة بيع شقة في دبي واتر كنال بقيمة 60 مليون درهم، مساحتها 9312 قدم مربع، بسعر 6442.8 درهم للقدم الواحد.

وشهدت تعاملات اليوم تنفيذ 309 صفقات بقيمة إجمالية 1.33 مليار درهم، وزعت 228 وحدة، و29 فيلا، و52 أرض.