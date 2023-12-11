إطلاق «ميرسر هاوس» السكني الفاخر في «أبتاون دبي»

تعاون مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، مع «شركة إلينغتون العقارية»، لإطلاق مشروع «ميرسر هاوس» السكني الجديد الذي سيرتقي بتجربة العيش الراقي في قلب منطقة «أبتاون دبي» التابعة للمركز. وأفاد بيان، اليوم، بأن «ميرسر هاوس» يمثل أول مشروع فاخر لـ«إلينغتون العقارية» في «أبتاون دبي» بعد النجاح الذي حققه مشروعها الأول «يو إيتش من إلينغتون» الذي أطلقته في «أبراج بحيرات جميرا» مطلع العام الجاري، وشهد إقبالاً قياسياً من المشترين.

ومن المتظر أن يكون مشروع «ميرسر هاوس» من أطول الأبراج السكنية التي تنفّذها «إلينغتون» حتى اليوم، حيث سيضيف بعداً جديداً إلى أفق دبي الساحر المزين بناطحات السحاب، من خلال برجين سكنيين شاهقين مرتبطين بمنصة أرضية. وبحسب البيان، سيوفر المشروع مجموعة من الوحدات السكنية العائلية التي تتنوع بين استوديوهات اقتصادية وشقق واسعة مكونة من غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم، وأربع شقق «بنتهاوس».

وسيضم المشروع نادياً شاطئياً على مساحة 45 ألف قدم مربعة، إضافة إلى 25 ألف قدم مربعة تحتوي على مساحات تجزئة في الطابقين الأرضي وساحة المنصة، ومجموعة كبيرة من المرافق مثل مسبح النادي الشاطئي ومسبح خاص للمقيمين، وقاعة رياضية تحتوي على ملاعب رياضية متنوعة. كما سيتيح «ميرسر هاوس» مجموعة عالمية المستوى من تجارب المطاعم الفاخرة ووجهات التسوق المجتمعية وخيارات التجزئة الراقية التي ستضيف إلى جاذبية «أبتاون دبي»، كوجهة مفضلة للعمل والعيش والاستمتاع بنمط الحياة العصري في دبي.

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم: «لا تقتصر نجاحات المركز في عقدين فقط من الزمن على بناء وتوفير منطقة للتجارة والمشروعات عالمية المستوى وحائزة على العديد من الجوائز فحسب، بل إنه طور منطقتي (أبراج بحيرات جميرا) و(أبتاون دبي)، لتكونا من بين الوجهات الأكثر جاذبية في دبي». وأضاف: «تماشياً مع الطلب المتزايد لمجتمعنا على المزيد من المساكن الفاخرة واستمراراً لنمو مركز دبي للسلع المتعددة، سيوفر (ميرسر هاوس)، برجين سكنيين مميزين يضمان وحدات متعددة الغرف إلى استوديوهات ووحدات بنتهاوس».

من جانبه، قال الشريك المؤسس لـ«شركة إلينغتون العقارية»، جوزيف توماس: «بعد الإقبال القوي الذي شهده مشروع (يو ايتش من إلينغتون)، فإن إطلاق مشروعنا الثاني دليل على علاقتنا القوية مع مركز دبي للسلع المتعددة، وسنواصل دعم رؤيته الطموحة للارتقاء بجاذبية منطقة (أبتاون دبي) نحو مستويات غير مسبوقة، متطلعين إلى أن تصبح الوجهة المفضلة بين أوساط المستثمرين الراغبين في أن تكون دبي موطنهم».

ويواصل مركز دبي للسلع المتعددة لعب دور رئيسي في النهوض بالمشهد التجاري في دبي من خلال ما يوفره من بيئات أعمال فريدة تحفز النمو والازدهار. ويسهم المركز اليوم بـ 11% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي.