740 شركة أميركية مسجلة في «دبي للسلع» بنمو سنوي 6.5%

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، اليوم، عن نمو عدد الشركات الأميركية المسجلة لديه بنسبة 6.5% خلال الأشهر الـ12 الماضية، ليصل إجمالي عددها إلى 740 شركة.

وذكر المركز أنه يضم حالياً، نحو نصف إجمالي الشركات الأميركية العاملة في دولة الإمارات، والمقدّر عددها بنحو 1500 شركة، مشيراً إلى أن النمو المتواصل في عدد الشركات الأميركية، يأتي في ظل تنامي العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، حيث سجلت التجارة السلعية الثنائية مستوى قياسياً بلغ 39.1 مليار دولار (143.5 مليار درهم) في عام 2025، بزيادة نسبتها 13% على أساس سنوي.



كما ارتفعت الصادرات الأميركية إلى دولة الإمارات بنسبة 16.2% لتصل إلى 31.4 مليار دولار (115.2 مليار درهم)، ما يعزز مكانة الإمارات بوصفها أكبر سوق للصادرات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الـ17 على التوالي.

وكان مركز دبي للسلع المتعددة، اختتم أحدث جولاته الترويجية التجارية في ميامي الأميركية ضمن مبادرة «وُجد من أجل التجارة»، بمشاركة قادة الأعمال الأميركيين وممثلي القطاعات الاقتصادية، لاستعراض فرص التوسع في الأسواق الدولية انطلاقاً من دبي.



وشملت الزيارة أيضاً تنظيم طاولة مستديرة متخصصة بعنوان «التجارة والاستثمار والثروات الخاصة بين دبي وأميركا اللاتينية»، بهدف توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية بين دبي والأميركتين.

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم: «تأتي جولتنا الترويجية ضمن مبادرة (وُجد من أجل التجارة) في ميامي، التي نُظّمت بالتعاون مع القنصلية العامة لدولة الإمارات في ميامي وغرفة تجارة ميامي الكبرى، استثماراً للمزايا التكاملية التي تتمتع بها دبي وميامي بوصفهما بوابتين استراتيجيتين للأسواق العالمية».



وأضاف: «نتطلع إلى استقطاب المزيد من الشركات الأميركية إلى مجتمع أعمالنا، وتمكينها من بناء شراكات جديدة وتوسيع نطاق عملياتها في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا انطلاقاً من دبي».

وتتنوع القطاعات التي تعمل فيها الشركات الأميركية المسجلة لدى مركز دبي للسلع المتعددة، لتشمل التكنولوجيا والخدمات المهنية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والطاقة والإعلام والتسويق والعملات المشفرة وتقنيات الـ«ويب 3». ويواصل المركز تمكين الشركات الأميركية من الوصول إلى المتعاملين الدوليين والشركاء التجاريين، والاستفادة من فرص جديدة للنمو.