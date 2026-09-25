أوهانا للتطوير العقاري تضع حجر الأساس لمشروع "مانشستر سيتي ياس ريزيدنسز من أوهانا "البالغة قيمته 15 مليار درهم

أعلنت "أوهانا" للتطوير العقاري، إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في دولة الإمارات، عن وضع حجر الأساس لمشروع "مانشستر سيتي ياس ريزيدنسز من أوهانا"، المجتمع السكني المتكامل على الواجهة المائية لقناة ياس في أبوظبي الذي تبلغ قيمته 15 مليار درهم.

كما افتتحت الشركة مركز تجربة العملاء المخصص للمشروع، والذي يتيح للمشترين والمستثمرين المحتملين فرصة التعرّف عن كثب على المخطط الرئيسي للمشروع، ووحداته السكنية، وتصاميمه وتشطيباته، إلى جانب موقعه المتميز على الواجهة المائية، بما يمنحهم تصوراً واضحاً عن مستوى الجودة وتجربة المعيشة المتكاملة التي سيوفرها المشروع.

وشهد الحفل حضور حسين سالم، الرئيس التنفيذي لشركة أوهانا للتطوير العقاري، ومصطفى السمّاك، الرئيس التنفيذي للعمليات في أوهانا للتطوير العقاري، وفيران سوريانو، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي لكرة القدم، والمهندس سلطان المعمري، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع التنظيم العقاري في مركز أبوظبي العقاري؛ وأحمد سالم، المدير العام لشركة أوهانا للتطوير؛ إلى جانب عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين.

ويمثل وضع حجر الأساس محطة رئيسية في مسيرة تطوير المشروع، ويجسد التزام "أوهانا" بتنفيذه وفق خطة مرحلية تمتد حتى عام 2029.

وأكّد حسين سالم، أنّ بدء الأعمال وافتتاح مركز تجربة العملاء تعدّ محطتين رئيسيتين في مسيرة تحويل رؤية الشركة لمشروع "مانشستر سيتي ياس ريزيدنسز من أوهانا" إلى واقع. وقال: "يعكس المشروع التزامنا طويل الأمد تجاه أبوظبي وثقتنا المستمرة بقوة سوقها العقاري. ونسعى إلى تطوير مجتمع فريد على الواجهة المائية، يجمع بين التصميم المدروس والجودة والشعور الحقيقي بالانتماء، ويحقق قيمة مستدامة للسكان والمستثمرين. واليوم، نخطو خطوة مهمة نحو إنجاز وجهة سكنية يعتز بها قاطنوها".

من جانبه، قال فيران سوريانو: " تمثل هذه الخطوة محطة مهمة بالنسبة لمانشستر سيتي، مع انتقال أول مشروع سكني يحمل علامتنا التجارية إلى هذه المرحلة المهمة الجديدة. ويُعد مشروع ’مانشستر سيتي ياس ريزيدنسز من أوهانا‘ مشروعاً طموحاً ومتميزاً، ويسعدنا أن نرى أعمال الإنشاء قد بدأت بالفعل. كما نتطلع إلى متابعة تطور هذا المشروع البارز على أرض الواقع، والترحيب بالسكان ليعيشوا تجربة مانشستر سيتي الفريدة من نوعها في أبوظبي."

ويعد "مانشستر سيتي ياس ريزيدنسز من أوهانا" أول مشروع سكني يحمل علامة مانشستر سيتي على مستوى العالم، حيث تمتد هوية النادي إلى مختلف عناصر المشروع، بدءاً من التصميم والمرافق وصولاً إلى التجارب المقدمة للسكان.

ويمتد المشروع على مساحة 1.67 مليون متر مربع، ويضم أكثر من 2,000 وحدة سكنية متنوعة، تشمل فللاً مستقلة من أربع وخمس غرف نوم، وفللاً مزدوجة، ومنازل تاون هاوس، ووحدات ميزونيت، وشقق بنتهاوس مطلة على الواجهة المائية، إلى جانب الشقق السكنية.

ويقع المشروع على قناة ياس بمحاذاة جزيرة ياس، وعلى بُعد دقائق من مجموعة من أبرز الوجهات الترفيهية في أبوظبي، من بينها "عالم فيراري أبوظبي" و"سي وورلد أبوظبي"، ما يضعه في قلب إحدى أبرز مناطق الحياة العصرية الترفيهية في العاصمة.

وسيضم المشروع "أكاديمية مانشستر سيتي للتدريب"، التي تشمل ملاعب لكرة القدم ومناطق للتدريبات واللياقة البدنية، إلى جانب تجارب تفاعلية تستعرض تاريخ النادي. كما تشمل المرافق "سيتي لاونج" و"سيتي كافيه" ونادياً للرياضات البحرية، ومرافق مخصصة للتجديف بالكاياك والتجديف وقوفاً والإبحار الشراعي.

وتشكل الصحة والرفاهية جزءاً أساسياً من تجربة الحياة في المجتمع، من خلال مراكز متطورة للياقة البدنية، ومنتجعات صحية، ومسابح مفتوحة، ومرافق متخصصة للاستشفاء تشمل العلاج المائي والعلاج بالتبريد والعلاج بالأكسجين، إلى جانب مساحات مخصصة للتأمل. كما خُصص أكثر من 55% من المخطط العام للحدائق والمساحات الخضراء، بما يدعم أسلوب حياة نشطاً ومتوازناً يضع صحة السكان وجودة حياتهم في صميم التجربة السكنية.

ومع انطلاق الأعمال، تواصل "أوهانا للتطوير العقاري" تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المعتمد لمراحله المختلفة، على أن تعلن الشركة تباعاً عن مستجدات مراحل التطوير.

لمزيد من المعلومات حول شركة أوهانا للتطوير، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://ohana.ae/