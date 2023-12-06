دبي تستقبل 13.9 مليون سائح دولي في 10 أشهر

كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوار الدوليين خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، التي أظهرت نجاح دبي في استقطاب 13.9 مليون زائر دولي في الفترة بين شهري يناير وأكتوبر 2023، مقارنة بـ11.4 مليون زائر دولي استقبلتهم المدينة في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 22%، ومقابل 13.5 مليون زائر في الفترة ذاتها من عام 2019، قبل جائحة «كوفيدـ19»، بنسبة نمو بلغت نحو 3%.

وبحسب البيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، واصلت دبي تسجيل معدلات قوية في إجمالي عدد الزوّار مقارنة بمستويات العام الماضي، في وقت تخطت فيه جميع المؤشرات، وهي: أعداد السياح الدوليين الزوار، وعدد الغرف الفندقية، والليالي المحجوزة، ومعدل السعر اليومي، فضلاً عن متوسط العائد على الغرفة، مستويات ما قبل «الجائحة».

الأسواق المصدرة

وأظهرت البيانات تصدّر الهند الأسواق المصدرة للزوّار الدوليين إلى دبي خلال الفترة بين يناير وأكتوبر 2023، مسجلة نحو مليوني زائر دولي، تلتها المملكة المتحدة التي سجلت أكثر من 954 ألف زائر، فيما بلغ إجمالي عدد الزوّار من السوق السعودية نحو 930 ألف زائر، ومن روسيا 917 ألف زائر.

بدورها، حلت عُمان في المركز الخامس، مسجلة نحو 860 ألف زائر، تلتها الولايات المتحدة في المركز السادس بنحو 582 ألف سائح، ثم الصين في المركز السابع بنحو 522 ألف زائر. وجاءت ألمانيا في المركز الثامن، مسجلة 453 ألف سائح، وإيران تاسعة بنحو 333 ألف زائر، وباكستان بنحو 286 ألف زائر.

الغرف الفندقية

إلى ذلك، بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية أكتوبر 2023 أكثر من 149 ألف غرفة فندقية ضمن 818 منشأة فندقية، مقابل 144.7 ألف غرفة فندقية ضمن 790 منشأة في نهاية أكتوبر 2022.

وسجل متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي نسبة 76%، مقابل 71% في الفترة ذاتها من عام 2022، ومقابل 74% للفترة ذاتها من عام 2019.

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة «خمس نجوم» على نسبة 34.4% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مسجلة نحو 51.2 ألف غرفة فندقية ضمن 156 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة «أربع نجوم» بنسبة 28%، مسجلة نحو 42.3 ألف غرفة فندقية ضمن 189 منشأة.

من جهتها، استحوذت الفنادق المصنفة بين «ثلاث نجوم» و«نجمة» على نحو 20% من إجمالي حجم السوق الفندقية بسعة جاوزت 29.2 ألف غرفة فندقية ضمن 278 منشأة فندقية. أما الشقق الفندقية، فقد سجلت أكثر من 26 ألف غرفة ضمن 195 منشأة، لتستحوذ بذلك على نحو 18% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي.

فترات الإقامة

وسجلت مدة إقامة النزلاء في نهاية أكتوبر من العام الجاري 3.8 ليالٍ فندقية، مقابل أربع ليالٍ في الفترة ذاتها من عام 2022، في حين وصل عدد الليالي (الغرف المحجوزة) إلى نحو 34.2 مليون ليلة مبيت، مقابل نحو 30.4 مليون مبيت في الفترة المقابلة بنسبة نمو 12.5%.

أوروبا الغربية تتصدر مصدر الزوّار إلى دبي

حلّت أوروبا الغربية في المركز الأول من حيث مصدر الزوّار إلى دبي، بناءً على المنطقة الجغرافية، مستحوذة على نسبة 19% من إجمالي عدد الزوّار خلال الفترة بين يناير وأكتوبر 2023، تلتها منطقة جنوب آسيا بنحو 18%، مقابل نسبة 16% لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، و13% لروسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية، و8% لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول شمال وجنوب شرق آسيا، في حين بلغت حصة الأميركيتين 7%، وإفريقيا 4%، ومنطقة «أسترالاسيا» 2%.