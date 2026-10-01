«الساعات والمجوهرات» في الشارقة يكشف عن أطول سبيكة ذهبية بالعالم

شهد معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، الذي انطلقت فعالياته في مركز «إكسبو الشارقة»، أمس، عرض أطول سبيكة ذهبية في العالم، وسط اهتمام لافت من زوار المعرض، الذي يستمر حتى الرابع من أكتوبر الجاري، بمشاركة 500 علامة تجارية من 19 دولة.

وتعرض السبيكة الذهبية عبر منصة شركة «بي تي سي» الإماراتية المتخصصة في توريد وصناعة الذهب، والتي تشارك في فعاليات المعرض، الذي يستعرض أحدث التصاميم والإصدارات في عالم الساعات والمجوهرات والفخامة.

ويبلغ طول السبيكة نحو 2.12 متر، فيما يصل وزنها الإجمالي إلى 30 كيلوغراماً، لتشكل واحدة من أبرز القطع المعروضة التي استقطبت أنظار المشاركين والزائرين.

ووضعت إلى جانب السبيكة شهادة رسمية تثبت تسجيلها باعتبارها أطول سبيكة ذهبية في العالم، من قبل مؤسسة «غينيس» للأرقام القياسية، بما يعكس القيمة الاستثنائية لهذه القطعة، ويمنحها حضوراً مميزاً بين المعروضات المشاركة في الحدث المتخصص في الساعات والمجوهرات.

وقال مدير إدارة المبيعات في شركة «بي تي سي»، حسام سليمان، لـ«الإمارات اليوم» إن السبيكة، التي جرى تسجيلها رسمياً لدى مؤسسة «غينيس» للأرقام القياسية باعتبارها أطول سبيكة ذهبية على مستوى العالم، تقدر قيمتها الحالية بنحو 15 مليوناً و60 ألف درهم.

وأوضح سليمان أن القيمة المالية للسبيكة تخضع بطبيعة الحال للتغير وفقاً لحركة أسعار الذهب في الأسواق، باعتبار أن سعر المعدن الأصفر يشهد تغيرات مستمرة، مشيراً إلى أن عرضها خلال فعاليات المعرض لا يرتبط بأي عمليات تجارية أو توجه لبيعها، وإنما يأتي للتعريف بها وإبراز قيمتها باعتبارها قطعة مسجلة عالمياً ضمن الأرقام القياسية.

وأضاف أن السبيكة حظيت باهتمام واسع من جانب زوار المعرض من مختلف الجنسيات، الذين حرصوا على التوقف أمامها ومشاهدتها خلال جولتهم بين أجنحة المعرض، لافتاً إلى أن طولها الاستثنائي جعلها محط أنظار الزائرين.

وأكد سليمان أن السبيكة تعد من القطع النادرة من حيث طولها بالنسبة إلى سبائك الذهب التي تأتي بهذا الحجم.