دبي تستقبل 13.9 مليون سائح دولي في 10 أشهر

كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوار الدوليين خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، والتي أظهرت نجاح دبي في استقطاب 13.9 مليون زائر دولي بين شهري يناير وأكتوبر 2023، مقارنة بـ11.4 مليون زائر دولي استقبلتهم المدينة في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 22%، ومقابل 13.5 مليون زائر في الفترة ذاتها من عام 2019، أي قبل مستويات جائحة "كوفيدـ19" بنسبة نمو بلغت نحو 3%.

وبحسب البيانات التي حصلت "الإمارات اليوم"، على نسخة منها واصلت دبي تسجيل معدلات قوية في إجمالي عدد الزوّار مقارنة بمستويات العام الماضي، في وقت تخطت فيه جميع المؤشرات وهي: أعداد السياح الدوليين الزوار، وعدد الغرف الفندقية، والليالي المحجوزة، ومعدل السعر اليومي، فضلاً عن متوسط العائد على الغرفة، مستويات ما قبل "الجائحة".

وأظهرت البيانات تصدّر الهند الأسواق المصدرة للزوّار الدوليين إلى دبي خلال الفترة بين يناير وأكتوبر العام الجاري، مسجلة نحو مليوني زائر دولي، تلتها المملكة المتحدة مسجلة أكثر من 954 ألف زائر، فيما بلغ إجمالي عدد الزوّار من السوق السعودية نحو 930 ألف زائر، ومن روسيا 917 ألف زائر.

بدورها، حلت سلطنة عُمان في المركز الخامس مسجلة نحو 860 ألف زائر، تلتها الولايات المتحدة بنحو 582 ألف سائح، ثم الصين بنحو 522 ألف زائر، وألمانيا في المركز الثامن بـ453 ألف سائح، وإيران بنحو 333 ألف زائر، وباكستان بنحو 286 ألف زائر.

إلى ذلك، بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية أكتوبر 2023 أكثر من 149 ألف غرفة فندقية ضمن 818 منشأة فندقية مقابل 144.7 ألف غرفة فندقية ضمن 790 منشأة في نهاية أكتوبر 2022.

وسجل متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي نسبة 76%، مقابل 71% في الفترة ذاتها من عام 2022، ومقابل 74% للفترة ذاتها من عام 2019.

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة "خمس نجوم" على نسبة 35% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي مسجلة نحو 51.2 ألف غرفة فندقية ضمن 156 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة "أربع نجوم" بنسبة 28% مسجلة نحو 42.3 ألف غرفة فندقية ضمن 189 منشأة.

من جهتها، استحوذت الفنادق المصنفة بين "ثلاث نجوم" و"نجمة" على نحو 20% من إجمالي حجم السوق الفندقية بسعة جاوزت 29.2 ألف غرفة فندقية ضمن 278 منشأة فندقية.

أما الشقق الفندقية، فقد سجلت أكثر من 26 ألف غرفة ضمن 195 منشأة لتستحوذ بذلك على 18% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي.

وسجلت مدة إقامة النزلاء بنهاية أكتوبر العام الجاري 3.8 ليالٍ فندقية مقابل 4 ليالٍ في الفترة ذاتها من عام 2022، في حين وصل عدد الليالي (الغرف المحجوزة) إلى نحو 34.2 مليون ليلة مبيت مقابل نحو 30.4 مليون مبيت في الفترة المقابلة بنسبة نمو بلغت نحو 12.5%.

وحلّت أوروبا الغربية في المركز الأول من حيث مصدر الزوّار إلى دبي، بناءً على المنطقة الجغرافية، مستحوذة على نسبة 19% من إجمالي عدد الزوّار خلال الفترة بين يناير وأكتوبر 2023، تلتها منطقة جنوب آسيا بنحو 18%، مقابل نسبة 16% لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، و13% لروسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية فضلاً عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودول شمال وجنوب شرق آسيا 8%، وبلغت حصة الأميركتين 7%، وإفريقيا 4%، ومنطقة "أسترالاسيا" 2%.