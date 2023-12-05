سوق دبي المالي يطلق اليوم المنصة التجريبية لتداول أرصدة الكربون

أعلن سوق دبي المالي اليوم، عن إطلاق المنصة التجريبية لتداول أرصدة الكربون المنتظرة والتي يبدأ تطبيقها بالتزامن مع فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28).

وبدأ من اليوم ستكون المنصة متاحة لتنفيذ عمليات الشراء والبيع من قبل المستثمرين المؤهلين من المؤسسات إلى 11 ديسمبر 2023 مع انتهاء عمليات تسوية أرصدة الكربون في 10 يناير 2024، بحسب بيان صادر من البورصة.

وتنفيذ المعاملات بالمعاملات سيكون من خلال 6 وسطاء في سوق دبي المالي: الرمز كابيتال، أرقام للأوراق المالية، بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية، المجموعة المالية هيرميس، شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية, وأبوظبي الأول للأوراق المالية.

وأما بالنسبة للتعامل مع عمليات المقاصة والتسوية بالدولار الأمريكي بواسطة شركة دبي للمقاصة، وشركة دبي للإيداع، مع توفير مرجع الأسعار اليومي العالمي سيتم من قِبَل وكالات التسعير الرائدة مثل خدمة معلومات أسعار النفط (OPIS) إحدى شركات داو جونز.

المنصة يشارك فيها أكثر من 24 جهة وشركة محلية كبرى تشمل: هيئة كهرباء ومياه دبي، وموانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، وبلدية دبي، ومركز دبي المالي العالمي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وماجد الفطيم، شعاع كابيتال، الأنصاري للخدمات المالية، إعمار العقارية، سالك، إس إي إي هولدينغ، فايف هولدينغز, جالف كرايو، تبريد وغيرها.

يشار إلى أن أرصدة الكربون المتداولة في سوق دبي المالي تأتي من هيئة كهرباء ومياه دبي, بنك أبوظبي الأول وشركة ماي كاربون لمشاريع الكربون المعتمدة دولياً في مختلف أنحاء العالم.

ويشمل ذلك مبادرات تجنب وتقليل وإزالة الانبعاثات الكربونية، وقد تم التحقق من جميع المشاريع من قبل إحدى هيئات التصنيف المتخصصة المعتمدة عالمياً، أو برنامج "فيرا" أو آلية التنمية النظيفة التابعة للأمم المتحدة.

وكان سوق دبي المالي عمل بشكل وثيق مع مؤسسة دبي للمستقبل كشريك في المشروع التجريبي. ويرسخ إطلاق المنصة المكانة الريادية للسوق المالي في طليعة العمل المناخي كمنصة تنظيمية لتسهيل جمع رؤوس الأموال للمشاريع، وتداول أرصدة الكربون، والإدارة الآمنة للأصول، لدعم هدف حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.