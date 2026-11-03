«طاقة أبوظبي» و«إيفولف فيولز» تستكشفان إنتاج وقود الطيران المستدام الاصطناعي

وقّعت دائرة الطاقة في أبوظبي وشركة «إيفولف فيولز إيه جي»، التابعة لمجموعة «سمارت إنرجي»، اتفاقية تعاون لاستكشاف الفرص الاستثمارية وإمكانات إنتاج وقود الطيران المستدام الاصطناعي في الإمارة، وذلك على هامش فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026».

وتشمل الاتفاقية ثلاثة مجالات رئيسة للتعاون، هي ربط المستثمرين والشركاء المحتملين في أبوظبي بمحفظة المشاريع الدولية لشركة «إيفولف فيولز»، ودعم تطوير السياسات والأطر التنظيمية الخاصة بوقود الطيران المستدام الاصطناعي، إلى جانب استكشاف فرص إعداد استراتيجية وخارطة طريق لإنتاج هذا النوع من الوقود في الإمارة.

ويركز التعاون على دراسة الجدوى الفنية والتجارية لإنتاج الوقود في أبوظبي، بالاستفادة من موارد الإمارة في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين واحتجاز الكربون. وتشمل الدراسة تقييم متطلبات البنية التحتية والتقنيات اللازمة، والشركاء الصناعيين المحتملين والعملاء المستقبليين، فضلاً عن استكشاف فرص الاستثمار ونقل المعرفة والتقنيات وتطوير القدرات المحلية.

ومن المقرر تشكيل لجنة توجيهية مشتركة للإشراف على تقييم المبادرات والمشاريع المحتملة في هذا المجال.

ويأتي التعاون في وقت يسعى فيه قطاع الطيران إلى إيجاد حلول لخفض الانبعاثات وتلبية الطلب المتزايد على الوقود المستدام. ويُعد وقود الطيران المستدام الاصطناعي أحد أنواع وقود الطائرات التي يمكن إنتاجها باستخدام الكهرباء المولدة من مصادر متجددة والهيدروجين وثاني أكسيد الكربون المحتجز.

ومن المتوقع أن تسهم المتطلبات الجديدة لاستخدام الوقود في أوروبا والمملكة المتحدة في زيادة الطلب على هذا النوع من الوقود خلال السنوات المقبلة، ما يفتح آفاقاً للاستثمار وتطوير قدرات إنتاجية متقدمة.

وقال المدير العام للشؤون التنظيمية في دائرة الطاقة – أبوظبي، عبدالعزيز محمد العبيدلي، إن وقود الطيران المستدام الاصطناعي يمتلك إمكانات واعدة لأداء دور مهم في مستقبل قطاع الطيران، مشيراً إلى أن الاتفاقية تتيح فرصة لتقييم سبل الاستفادة من موارد الطاقة والقدرات الصناعية التي تتمتع بها أبوظبي لدعم تطوير هذا السوق، بالتوازي مع استكشاف فرص جديدة للاستثمار والشراكات التقنية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة «سمارت إنرجي»، هورست هادي محمودي، إن شركة «إيفولف فيولز» منصة استثمارية انطلقت أعمالها من أوروبا، وتتولى تطوير محفظة من مشاريع إنتاج وقود الطيران المستدام الاصطناعي وتسريع تنفيذها، بما يلبي حاجة السوق المتزايدة إلى التوسع في هذا القطاع ومواكبة نموه.