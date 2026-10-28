دبي تستضيف مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب من 16 إلى 18 نوفمبر

تستضيف دبي، خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر المقبل، مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب (MEIS 2026)، بمشاركة قادة ومسؤولين تنفيذيين في صناعة الصلب العالمية، لبحث تطورات الأسواق الإقليمية والعالمية وفرص النمو والاستثمار، في ظل توسع مشاريع البنية التحتية والتطوير الصناعي في المنطقة.

ويبحث المؤتمر التحديات التي تواجه منتجي الصلب عالمياً، ومنها التغيرات في تدفقات التجارة الدولية، ومتطلبات خفض الانبعاثات الكربونية، وتقلبات الأسواق، إلى جانب الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في المنطقة.

وتضم قائمة المشاركين المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»، الراعي الإقليمي للمؤتمر، وأحمد عز، الرئيس التنفيذي لشركة «حديد عز»، وشرجيل أزهر، الرئيس التنفيذي لشركة «الاتفاق لمنتجات الصلب»، والدكتور سلام الشريف، رئيس مجلس إدارة «مجموعة الشريف للمعادن» و«المكتب الأوسط لإعادة التدوير»، وسانجاي رويتشودهوري، الرئيس التنفيذي لشركة «يونيكويل»، وخوسيه نولدين، الرئيس التنفيذي لشركة «غرافيثي».

وتنظم شركة «فاست ماركتس» المؤتمر، الذي ينعقد وسط توقعات بارتفاع قيمة سوق الصلب في الشرق الأوسط من 44 مليار دولار في عام 2026 إلى 60 مليار دولار بحلول عام 2031، بالتزامن مع مشاريع للبنية التحتية والتطوير الصناعي تقترب قيمتها من تريليوني دولار.

وأظهرت تحليلات «فاست ماركتس» ارتفاع إنتاج الصلب الخام في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 21.6 مليون طن في عام 2025، بنمو سنوي بلغ 9.5%. وتعتمد المنطقة على أفران القوس الكهربائي في نحو 95% من إنتاجها من الصلب الخام، وهو ما يدعم توجهها نحو إنتاج الصلب منخفض الكربون.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «فاست ماركتس»، راجو داسواني، إن التحديات التي يشهدها قطاع الصلب العالمي تزيد أهمية التركيز على الأسواق التي توفر فرص نمو مستدامة، مشيراً إلى أن الشرق الأوسط يجمع بين الاستثمارات الكبيرة والطلب المتنامي والتوسع الصناعي، إلى جانب إمكانات إنتاج الصلب منخفض الكربون.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»، سعيد غمران الرميثي، إن المنطقة تشهد توسعاً في الاستثمارات الموجهة إلى مشاريع البنية التحتية والصناعة، مؤكداً أهمية توفير منتجات الصلب عالية الجودة والموثوقية، إلى جانب تطوير حلول إنتاج منخفضة الكربون.

ويركز جدول أعمال المؤتمر على مشاريع البنية التحتية والصناعة، واتجاهات الطلب، وتدفقات التجارة العالمية والرسوم الجمركية، والتشريعات المرتبطة بالكربون، فضلاً عن أمن إمدادات المواد الخام، بما يشمل الخردة وخام الحديد القابل للاختزال المباشر وكريات خام الحديد والحديد المختزل المباشر وقوالب الحديد المكبوس على الساخن.