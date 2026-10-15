بنك أبوظبي الأول يصدر سندات خضراء رقمية بقيمة مليار درهم

أعلن بنك أبوظبي الأول نجاحه في إصدار وتسوية سندات خضراء رقمية بالكامل بقيمة مليار درهم، لأجل ثلاث سنوات، في إصدار قال إنه الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضح البنك أن حصيلة الإصدار ستُخصص لدعم مشروعات تحقق فوائد بيئية إيجابية أو تسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بالمناخ، في خطوة تجمع بين التمويل المستدام والبنية التحتية الرقمية لأسواق رأس المال.

وحدد البنك سعر إصدار السندات في 13 أكتوبر 2026، بمعدل فائدة يبلغ 5.75%، فيما استُكملت تسويتها في 15 أكتوبر الجاري عبر منصة «يوروكلير» للبنية التحتية الرقمية للأسواق المالية، على أن يحل موعد استحقاقها في 15 أكتوبر 2029.

ويُعد الإصدار ثاني سند رقمي للبنك يُدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بعد إصدار أول سند رقمي له في عام 2025، ليواصل البنك تعزيز حضوره في أسواق رأس المال الرقمية.

وذكر البنك أنه أسهم، حتى نهاية النصف الأول من عام 2026، في توفير تمويلات مستدامة وتمويلات داعمة للتحول بقيمة إجمالية بلغت 395 مليار درهم، ما يعادل 79% من مستهدفه البالغ 500 مليار درهم بحلول عام 2030.

وقال رئيس الشؤون المالية لمجموعة بنك أبوظبي الأول، لارس كرامر، إن الإصدار يعكس توجه البنك إلى الجمع بين الاستدامة والابتكار، مشيراً إلى أن البنية التحتية الرقمية تسهم في تعزيز الأتمتة ورفع كفاءة تنفيذ المعاملات، بما يدعم تطوير حلول تمويلية تسهم في التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.

وتعتمد منصة «يوروكلير» على تقنية السجلات الموزعة لتيسير إصدار الأوراق المالية الرقمية وتوزيعها وتسويتها، كما تتيح، من خلال ارتباطها بخدمات السوق الثانوية القائمة، للمصدرين والمستثمرين الاستفادة من الحلول الرقمية مع الحفاظ على إمكانية الوصول إلى البنية التحتية التقليدية للأسواق المالية.

وتولى بنك أبوظبي الأول وبنك «ستاندرد تشارترد» هيكلة السندات، فيما تولى كل من بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول و«إتش إس بي سي» والبنك الصناعي والتجاري الصيني «آسيا» المحدود و«ستاندرد تشارترد» مهام المديرين الرئيسيين المشتركين للإصدار.

كما تولى «سيتي بنك إن. إيه – فرع لندن» مهام الوكيل المالي ووكيل السندات الرقمية، وقدمت شركة «دنتونز آند كو» الاستشارات القانونية للمصدر، فيما تولت شركة «ألين آند أوفري شيرمان ستيرلينغ» تقديم الاستشارات القانونية للمديرين الرئيسيين المشتركين.