%30 نمواً في الطلب على مستلزمات مشروعات الطاقة الخضراء بالإمارات

قال مسؤولون في شركات متخصصة بمجال توريد مستلزمات قطاع الطاقة، إن السوق الإماراتية تشهد إقبالاً متزايداً على طلبات توريد مستلزمات ومعدات مشروعات الطاقة الخضراء، بنسب نمو وصلت إلى نحو 30% منذ بداية العام الجاري، مدفوعة بالتوسع المستمر في تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة في الدولة.

وذكر المسؤولون، على هامش مشاركتهم في فعاليات معرض «الشرق الأوسط للطاقة 2026»، الذي اختتم فعالياته أخيراً في مركز دبي التجاري العالمي، أن الشركات الإماراتية العاملة في قطاع توريدات الطاقة تواصل توسيع عملياتها في مجالات الإنتاج والتوريد، بهدف تلبية الطلب المتنامي على مستلزمات مشروعات الطاقة الخضراء ودعم خطط التوسع التي يشهدها هذا القطاع في الدولة.

وتفصيلاً، قالت مدير أول تطوير الأعمال في شركة «نيلكانث لصناعة الكابلات»، أريج كاوسا، إن الأسواق الإماراتية تشهد نمواً متزايداً في الطلب على مستلزمات مشروعات الطاقة الخضراء بمختلف قطاعاتها، سواء المشروعات المرتبطة بالطاقة الشمسية أو محطات شحن السيارات الكهربائية، الأمر الذي انعكس بدوره على ارتفاع معدلات الإمدادات الموجهة إلى مشروعات الطاقة الخضراء في السوق المحلية.

وأضافت أن معدلات النمو في الطلب على إمدادات مشروعات الطاقة الخضراء منذ بداية العام الجاري تقدر بما يراوح بين 20% و30%، لاسيما بالتزامن مع التوسع في تنفيذ المشروعات العقارية الجديدة، التي تتضمن نسبة كبيرة منها وحدات خضراء ومحطات لشحن السيارات الكهربائية، إلى جانب وحدات لتوليد الطاقة الشمسية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال الكابلات في شركة «كابلات دبي» (دوكاب)، تشارلز إدوارد ميلاغوي، إن الطلب بصورة عامة على إمدادات مشروعات الطاقة في دولة الإمارات يشهد قوة ونمواً لافتاً منذ بداية العام الجاري.

وأوضح أن المشروعات المرتبطة بالطاقة الخضراء تأتي في مقدمة المشروعات التي تشهد نمواً ملحوظاً في الطلب على الإمدادات، في ظل التوسع الكبير الذي تشهده هذه المشروعات في السواق الإماراتية، بما يدعم بدوره ارتفاع مستويات التوريد إليها.

وفي قطاع مشروعات التقاط الكربون واسترداده، ومع تنامي الاستثمارات في تقنيات خفض الانبعاثات وتطوير الحلول التي تدعم الاقتصاد الدائري للكربون، قال عضو اللجنة التنفيذية المسؤول عن الاستثمارات في شركة «غلف كرايو»، سامي الهنيدي، إن الشركة، التي تعمل مزوداً لثاني أكسيد الكربون السائل، تتجه إلى توسيع قدراتها الإنتاجية على المستوى الإقليمي، موضحاً أن الشركة تستهدف رفع قدرتها الإنتاجية من نحو 700 طن متري يومياً في الوقت الحالي إلى 1300 طن متري يومياً بحلول نهاية عام 2026، بما يعادل أكثر من 470 ألف طن متري سنوياً.

وأضاف أن الشركة تستهدف في دولة الإمارات رفع قدرتها الإنتاجية إلى 200 طن متري يومياً بحلول نهاية العام الجاري، بما يعادل نحو 73 ألف طن متري سنوياً، مشيراً إلى أن هذه التوسعة تستند إلى سلسلة من مشروعات التقاط الكربون واسترداده طويلة الأمد في دولة الإمارات.

وذكر أن المنشأة الثانية التابعة للشركة لالتقاط الكربون في الإمارات من المقرر أن تدخل حيز التشغيل بحلول نهاية العام، ما من شأنه دعم تأمين احتياجات السوق الإماراتية المتنامية من ثاني أكسيد الكربون، وتلبية الطلب المتزايد عليه.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «إنلوكس سولار»، جاستين لي، إن الطلب على إمدادات مشروعات الطاقة الخضراء يسجل نمواً متزايداً في الأسواق الإماراتية، يقدر بنحو 30% منذ بداية العام الجاري.

وبيّن أن هذا النمو يأتي بصورة خاصة في ظل التوسع المستمر في المشروعات العقارية الجديدة، التي تتضمن وحدات خضراء ومكونات تعتمد على حلول الطاقة الشمسية، من بينها أعمدة الإنارة التي تعمل بالطاقة الشمسية، إضافة إلى وحدات ومبانٍ تعتمد على الطاقة الشمسية لتوفير نسب كبيرة من احتياجاتها من الطاقة.