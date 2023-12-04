متاجر للمجوهرات تتنافس بعروض ومنتجات خاصة بمناسبة «عيد الاتحاد»

تنافست متاجر للذهب والمجوهرات في أسواق الدولة أخيراً، بطرح عروض تنزيلات خاصة بمناسبة «عيد الاتحاد» الـ52 للدولة، إضافة إلى طرح منتجات لمشغولات ومجوهرات تتضمن ألوان العلم الوطني.

وقال مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، إن الأسواق تشهد مظاهر تنافسية كبيرة، خصوصاً مع استمرار ارتفاع أسعار المعدن الأصفر أخيراً، متوقعين أن تسهم عطلة «العيد الوطني» بتنشيط المبيعات، فيما سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي بقيم بين 2.5 وأربعة دراهم، لمختلف العيارات، مقارنة بأسعارها بنهاية الأسبوع السابق، ليصل إجمالي الزيادة في سعر الغرام إلى 11.5 درهماً في ثلاثة أسابيع.

وقال مدير محل «ريكيش للمجوهرات»، ريكيش داهناك، إن «التنافسية ترتفع في الأسواق خلال المناسبات والعطلات المختلفة، خصوصاً في ظل الارتفاعات الكبيرة لأسعار الذهب، ومع بطء الطلب»، لافتاً إلى أن «تنافس العديد من المتاجر بتلك المناسبة، سواء بطرح عروض تنزيلات خاصة على المجوهرات أو طرح منتجات بألوان العلم الوطني، أو منتجات مخصصة لتلك المناسبة، يأتي مع وجود تأثيرات إيجابية لعطلة (اليوم الوطني)، على المبيعات بشكل عام».

من جهته، قال مدير محل «الجذور للمجوهرات»، موسى سعد، إن «العديد من المتاجر تتنافس بطرح عروض متنوعة على المجوهرات، وبشكل يواكب مناسبة الاحتفاء بـ(عيد الاتحاد)، خصوصاً مع وجود انعكاسات جيدة للعطلة على تنشيط المبيعات».

وأضاف أن «ارتفاع الأسعار جعل العديد من المتعاملين المقيمين يؤجلون قرارات الشراء خلال الفترة الأخيرة، فيما تركزت النسب الأكبر من المبيعات على تعاملات السائحين»، متوقعاً أن «ترتفع المبيعات بوتيرة أعلى خلال الأيام المقبلة، بدعم من نمو الإقبال للسائحين، وكذا بسبب التأثيرات الإيجابية التي حققتها عطلة (عيد الاتحاد) على المبيعات في الأسواق».

وأشار مدير المبيعات في محل «الصراف للمجوهرات»، عبدالله محمد علي التهامي، إلى أن «حركة الطلب على مبيعات المشغولات شهدت خلال الفترة الأخيرة مظاهر بطء لافتة، بسبب استمرار تسجيل أسعار المعدن الأصفر للمزيد من الارتفاع، فيما شهدت الأسواق مؤشرات إيجابية لتحسن الطلب خلال فترة عطلة (عيد الاتحاد)، خصوصاً في ظل تنافس العديد من منافذ البيع لاستقطاب المتعاملين خلال تلك الفترة بمنتجات وعروض مختلفة».

إلى ذلك، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 246.5 درهماً، بارتفاع أربعة دراهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق. فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً مبلغ 228.25 درهماً، بزيادة 3.5 دراهم. ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 221 درهماً، بارتفاع 3.5 دراهم. كما وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 189 درهماً، وبزيادة 2.5 درهم.