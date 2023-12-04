عروض فندقية محدودة خلال «العطلة» بدعم من ارتفاع الإشغال وزخم الفعاليات

أظهر مسح أجرته «الإمارات اليوم»، إحجام فنادق كثيرة في الدولة، خصوصاً السلاسل الفندقية الكبيرة، عن طرح عروض تخفيضات على الإقامة والخدمات الفندقية بصفة عامة، خلال عطلة «عيد الاتحاد»، كما كان معتاداً خلال السنوات الماضية.

وقال مسؤولو فنادق، إن ارتفاع مستويات الإشغال لنسب كبيرة تفوق 90%، مدفوعة باستضافة الإمارات مؤتمر «كوب 28» بشكل رئيس، بجانب زخم الفعاليات والمعارض والمؤتمرات التي تستضيفها الدولة، وراء محدودية وقلة عروض تخفيضات عطلة «عيد الاتحاد».

وكشف المسح أن عدداً محدوداً من الفنادق، طرح عروض تخفيضات للإقامة والمطاعم خلال «العطلة»، خاصة للأطفال، في الوقت الذي شهدت فيه فنادق ارتفاعاً في أسعار الإقامة بنسب تفوق 40%، نتيجة لارتفاع الطلب بشكل كبير.

وأظهر المسح، أن الفنادق التي طرحت عروضاً للعطلة، مدتها إلى ما بعد انتهاء «كوب 28»، لضمان استمرار ارتفاع مستويات الإشغال، بعد انتهاء المؤتمر، واكتفت سلاسل فندقية عدة بطرح عروض للعطلة، في فنادق تابعة لها خارج الدولة.

وقال نائب الرئيس للتسويق والمبيعات لدى فنادق ومنتجعات جنة، أسامة شروف، إن «انعقاد مؤتمر (كوب 28) وزخم الفعاليات والمعارض والمؤتمرات التي تستضيفها الدولة، في الموسم الشتوي، أديا إلى ارتفاع مستوى الإشغال بنسب كبيرة ومحدودية عروض التخفيضات»، مشيراً إلى أن ارتفاع الطلب بشكل كبير يؤدي أحياناً إلى ارتفاع أسعار الإقامة.

ولفت شروف، إلى أن الحجوزات المدفوعة بزخم الفعاليات خاصة «كوب 28» وعطلة عيد الاتحاد، تشير إلى تحقيق فنادق المجموعة نسب إشغال مرتفعة في فنادقها بدبي ورأس الخيمة وأبوظبي خلال فترة العطلة لتتجاوز 90%.

وأوضح أن المجموعة طرحت عرضاً لعطلة عيد الاتحاد، يتضمن خصومات راوحت بين 15 و20% على أسعار الغرف المتاحة، مع التركيز على جذب العائلات من خلال إقامة مجانية للأطفال أقل من سبع سنوات، وخصم في أسعار الغرف والمطاعم للأطفال من سن سبعة إلى 12 عاماً، مشيراً إلى أن العرض سارٍ من 29 نوفمبر الماضي، حتى منتصف ديسمبر الجاري.

من جانبه، قال مدير عام مجموعة فنادق «كراون بلازا»، عماد رمزي، إن «من المتوقع أن تتجاوز نسبة الإشغال خلال (العطلة) 85% في فندقي (كراون بلازا دبي ديرة، وكراون بلازا دبي جميرا)، بسبب انعقاد مؤتمر (كوب 28)، ما يجذب العديد من المسافرين من جميع أنحاء العالم، فضلاً عن عطلة عيد الاتحاد».

من جهته، قال مسؤول في مجموعة فندقية بالدولة، بهاء فاضل، إن «تخفيضات الفنادق خلال (العطلة) قليلة ومحدودة، خلافاً لما كان معتاداً خلال السنوات الماضية، حيث أحجمت فنادق كثيرة عن طرح عروض للإقامة، نظراً لارتفاع مستوى الإشغال ليفوق 90%، نتيجة لانعقاد (كوب 28) وموسم المعارض والفعاليات والمؤتمرات المزدهر في الموسم الشتوي»، مشيراً إلى أن انعقاد «كوب 28»، فضلاً عن بعض الفعاليات، أنعش مستويات الإشغال في فنادق كثيرة، خصوصاً في دبي وأبوظبي. وأوضح أن ارتفاع الطلب بشكل كبير أدى إلى ارتفاع أسعار فنادق بنسب تفوق الـ30%.

بدوره، قال مدير المبيعات في أحد الفنادق، (ر.م)، اكتفى بذكر الأحرف الأولى من اسمه، إن «الفنادق تشهد انتعاشاً غير مسبوق، خلال العام الجاري في مستويات الإشغال، مدفوعاً بتنظيم كثير من الفعاليات الكبرى، وعلى رأسها (كوب 28)، وحضور عشرات الآلاف من المشاركين من خارج الدولة وداخلها».

وأوضح أن فنادق كثيرة أحجمت عن طرح عروض خاصة بالإقامة بشكل خاص في عطلة «عيد الاتحاد»، واكتفى عدد قليل بطرح عروض خاصة بالطعام، كما اكتفت سلاسل فندقية بطرح عروض في فنادق تابعة لها في وجهات خارج الدولة. وأشار إلى أن ارتفاع الطلب كانت له تأثيرات واضحة على أسعار الغرف الفندقية التي ارتفعت بنسب تفوق الـ40%.

في السياق نفسه، قال المدير العام لفندق «غراند ميلينيوم الوحدة أبوظبي»، فادي عماش، إن «من المتوقع زيادة نسبة الإشغال خلال (العطلة) إلى أكثر من 90%، نتيجة للفعاليات التي تستضيفها الدولة والسياح الذين يزورون أبوظبي من الدولة، ومختلف أنحاء العالم مثل السعودية ودول الخليج وأوروبا والهند وغيرها».

إقامة مجانية للأطفال

قالت مدير عام فندق «ذا إتش دبي»، صوفي بلوندل، إن «الفندق طرح عرضاً بمناسبة عطلة (عيد الاتحاد)، يتضمن خصماً يصل إلى 20% على أسعار غرف، وإقامة مجانية للأطفال، وإمكانيّة ترقية الغرفة وتسجيل الوصول في وقت مبكّر والمغادرة في وقت متأخّر».

حركة السياحة

قال مدير عام «منتجع وسبا الفجيرة روتانا»، نقولا شماعة، إنه «من المتوقع أن تتجاوز نسبة الإشغال 90% خلال (العطلة)، نتيجة للفعاليات التي تشهدها الدولة، وحركة السياحة من أماكن مختلفة، مثل روسيا ومختلف دول أوروبا ودول الخليج».