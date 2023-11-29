بفارق كبير.. دبي تتفوّق على باريس في عدد الغرف الفندقية المبيعة

تفوّقت دبي على العاصمة الفرنسية باريس في عدد الغرف الفندقية المبيعة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وبفارق كبير، وذلك وفقاً لبيانات صادرة عن مؤسسة «إس تي آر غلوبال» المتخصصة في الأبحاث والاستشارات الفندقية.

وبحسب بيانات للمؤسسة أرسلتها لـ«الإمارات اليوم»، فقد واصلت دبي تسجيل معدلات أداء قوية في مختلف المؤشرات، مسجلة أكثر من 30 مليون ليلة مبيعة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بنحو 18 مليون ليلة فندقية مبيعة في باريس.

وتخطى عدد الغرف الفندقية المبيعة في الإمارة، مجموع الغرف المبيعة في الوجهات الرئيسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مجتمعة، بحسب بيانات المؤسسة، مشيرة إلى أن دبي واصلت تسجيل معدلات نمو قوية في متوسط سعر الغرفة الفندقية، فضلاً عن العائد اليومي على الغرف، ومعدل الإشغال العام، لتتخطى جميعها مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19»، على الرغم من دخول آلاف الغرف الفندقية الجديدة إلى السوق خلال السنوات الأخيرة.

المركز الأول

وقال المدير التنفيذي لشركة «إس تي آر» في الشرق الأوسط وإفريقيا المتخصصة في الأبحاث، كوستاس نيكولايديس: «تُعدّ دبي المركز السياحي الأول بلا منازع في منطقة الشرق الأوسط، وبعد الانتعاش القوي بعد الوباء، يستمر الطلب السياحي في التدفق إلى المدينة بوتيرة قياسية».

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «تم بيع أكثر من 30 مليون غرفة فندقية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر. ونتيجة لذلك، فإن السوق الفندقية في الإمارة تتمتع بأعلى معدل إشغال في أي سوق رئيسة في المنطقة وبنسبة وصلت إلى 76%».

وتابع: «نظراً إلى العدد الكبير من الفنادق المتاحة في جميع الفئات، فإنها تمثل أيضاً قيمة ممتازة مقابل المال، إذ يبلغ سعر الغرفة اليومي 165 دولاراً (605 دراهم) حتى الآن. وقد ارتفع أداء إيرادات الغرفة المتوافرة بالفعل بنسبة 13.6%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، ما يشير إلى عام آخر من النتائج الاستثنائية لأصحاب الفنادق مع اقترابنا من موسم الذروة».

12.4 مليون زائر

وكشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوّار الدوليين، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، التي أظهرت نجاح دبي في استقطاب 12.4 مليون زائر دولي في الفترة بين يناير وسبتمبر 2023، مقارنة بـ10.12 ملايين زائر دولي استقبلتهم الإمارة في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة جاوزت 22.5%، ومقابل 12.08 مليون زائر في الفترة ذاتها من عام 2019، أي قبل مستويات جائحة «كوفيد-19» بنسبة نمو بلغت نحو 2.6%.

وواصلت دبي، بحسب البيانات، تسجيل معدلات قوية في إجمالي عدد الزوّار مقارنة بمستويات العام الماضي، في وقت تخطت فيه جميع المؤشرات، وهي: أعداد السياح الدوليين الزوّار، وعدد الغرف الفندقية، والليالي المحجوزة، ومعدل السعر اليومي، فضلاً عن متوسط العائد على الغرفة ما قبل «الجائحة».