«تاكسي دبي» تزيد أسهم حصة الافراد في الاكتتاب العام

أعلنت شركة تاكسي دبي، اليوم عن زيادة عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات من طرحها العام الأولي استجابة للطلب القوي من جانب المستثمرين الأفراد بالدولة.

وتمت زيادة عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين الأفراد بدولة الإمارات من 62,475 مليون إلى 74,97 مليون سهم بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع. واستناداً إلى النطاق السعري المعلن عنه سابقاً والذي يتراوح بين 1.8 و1.85 درهم للسهم الواحد، ستتراوح قيمة الأسهم المخصصة لشريحة المستثمرين الأفراد الآن بين 135 مليونا و139 مليون درهم تقريبا تمثل ما نسبته 12% من حجم الطرح الأولي مقارنة بنسبة 10% المعلن عنها سابقاً.

ويبقى حجم الطرح دون تغيير عند 624,75 مليون سهم عادي تمثل ما نسبته 24.99% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة. ونتيجة لزيادة الأسهم المخصصة لشريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، سيتم تخصيص 549,78 مليون سهم لشريحة المستثمرين المؤهلين بدلاً من 562,275 مليون سهم تمثل 88% من إجمالي أسهم الطرح مقارنة بنسبة 90% المعلن عنها سابقاً.

وأغلق باب الاكتتاب أمام المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات يوم أمس (28 نوفمبر)، في حين تنتهي فترة اكتتاب المستثمرين المؤهلين اليوم (29 نوفمبر). ومن المتوقع إتمام الطرح وقبول أسهم الإدراج في 7 ديسمبر 2023، وذلك بناء على أحوال السوق وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.