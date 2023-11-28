مليارا درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من ملياري درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 386 مبايعة بقيمة 1.72 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 63.62 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي. وتصدرت منطقة نخلة جبل علي، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 29 مبايعة بقيمة 731.05 مليون درهم. وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 26 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات. وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 29 مبايعة بقيمة 30.87 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 287.73 ملايين درهم، أمّا الهبات فقد شهدت تسجيل 40 هبة بقيمة 197.38 مليون درهم.