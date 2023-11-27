منافذ بيع في دبي والشارقة تطــرح عــروضـاً مبكرة بمناسبة عيد الاتحاد

طرحت منافذ بيع في دبي والشارقة، تخفيضات مبكرة وعروضاً موسعة، بمناسبة عيد الاتحاد الـ52، يستمر بعضها حتى السادس من الشهر المقبل.

ورصدت «الإمارات اليوم» في جولة ميدانية على منافذ ومحال مختلفة في الإمارتين، طرح تنزيلات بنسب تراوح بين 15 و60% تحت مسميات «عروض عيد الاتحاد»، وشمول العروض لعدد موسع من السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية.

وقال مستهلكون، إن الطرح المبكر للعروض والتوسع بشمولها منتجات مختلفة، ينعكس إيجابياً على المستهلكين من حيث زيادة فرص التسوق، لاسيما بالنسبة للأسر، مطالبين بزيادة نسب التخفيضات خلال تلك المناسبة.

من جهتهم، ذكر مسؤولون في قطاع تجارة التجزئة، أن العروض المبكرة تتيح المجال للتسوق قبيل وخلال الاحتفال بالمناسبة، مشيرين إلى أن طرحها بشكل استباقي جاء مع زيادة المنافسة بين المنافذ، وأوضحوا أن نسب التخفيضات تعتمد على السياسات التسويقية لكل منفذ.

وتفصيلاً، قال المستهلك، جمال عبدالعزيز، إن العروض المبكرة التي طرحتها منافذ بيع في دبي بمناسبة عيد الاتحاد الـ52، متنوعة وتشمل عدداً كبيراً من المنتجات الغذائية المختلفة، ما يتيح المجال للمستهلكين، لاسيما الأسر، للتسوق بأسعار مناسبة.

واتفق المستهلك، محمود سلطان، أن العروض المطروحة متنوعة وشاملة، لكنه دعا إلى أن تكون نسب التخفيضات خلال تلك العروض أكبر مقارنة بالعروض الشهرية التي تطرحها الكثير من منافذ البيع.

وذكر المستهلك، تامر سميح، أن طرح محال في الشارقة تخفيضات مبكرة، خصوصاً مع شمولها سلعاً غذائية، تعد من الأمور الأساسية في تحديد الإنفاق على السلع، كما أنها من المبادرات المفيدة، لكنه اعتبر هو الآخر أنها تكون أكثر فائدة مع زيادة نسب التخفيضات على السلع المشمولة، بما ينعكس إيجاباً على أكبر عدد من المستهلكين.

من جهته، قال مدير إدارة التسويق والسعادة في «تعاونية الاتحاد»، الدكتور سهيل البستكي، إن التعاونية طرحت عروضاً مبكرة وموسعة بمناسبة عيد الاتحاد الـ52، شملت العديد من السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية، بتخفيضات وصلت نسبتها إلى 60%.

ولفت إلى أن الفترة الحالية تشهد العديد من المبادرات المرتبطة بالتنزيلات، ما ينعكس بشكل إيجابي على المستهلكين في الحصول على متطلباتهم بأسعار منخفضة.

بدوره، قال مدير التسويق والعلاقات المجتمعية في تعاونية الشارقة، فيصل خالد النابودة، إن عروض التخفيضات التي أطلقتها التعاونية بشكل استباقي لاحتفالات عيد الاتحاد الـ52، تتيح المجال للأسر للتسوق قبيل وخلال الاحتفال بالمناسبة، مشيراً إلى تنوع العروض وشمولها سواء السلع الغذائية أو المنتجات الاستهلاكية الأخرى كالأدوات المنزلية ومنتجات العناية الشخصية ومستلزمات موسم الشتاء والنزهات.

وأضاف أن طرح العروض المبكرة في منافذ التعاونية، وعبر منصتها الإلكترونية، يوفر مجالاً أكبر للتسوق والاستفادة من تلك العروض.

وأفاد مدير المبيعات في أحد سلاسل تجارة التجزئة، فيناش ريباك، بأن طرح عروض التخفيضات بمناسبة عيد الاتحاد بشكل مبكر، جاء مع زيادة المنافسة بين المنافذ في طرح العروض التي تحتفي بتلك المناسبة، لافتاً إلى أن نسب التخفيضات على السلع المشمولة بالعروض المطروحة تعتمد على السياسات التسويقية لكل منفذ.

. مستهلكون أكدوا تنوع العروض وشمولها عدداً كبيراً من السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية.