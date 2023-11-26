الذهب يواصل الارتفاع.. ومبيعات السائحين تدعم الطلب على المشغولات

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها للأسبوع الثاني على التوالي، وزادت بنهاية الأسبوع الجاري بين 2.25 و2.5 درهم، لمختلف العيارات، مقارنة بأسعارها بنهاية الأسبوع الماضي، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة، ليصل إجمالي زيادات سعر غرام الذهب إلى 7.5 دراهم في أسبوعين.

وقال مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، إن مبيعات السائحين دعمت الطلب على المشغولات، واستأثرت بالحصص الأكبر من المبيعات، لاسيما في أسواق دبي، وذلك رغم ارتفاع الأسعار التي انعكست على مبيعات المقيمين والطلب على منتجات السبائك والعُملات.

وقال مدير المبيعات في محل «دايمو للمجوهرات»، ديليب سون، إن «استمرار الزيادات السعرية للذهب ووصوله إلى معدلات مرتفعة، أسهم في تراجع مبيعات المشغولات بشكل عام للمقيمين، لكن تأثيراته لم تكن ملحوظة بالنسبة لمبيعات السائحين، التي شهدت نمواً خلال الفترة الأخيرة بدعم رواج الموسم السياحي»، متوقعاً أن «تشهد مبيعات الأفواج السياحية نمواً بمعدلات أكبر، خلال الفترة المقبلة بشكل يتناسب مع وتيرة الإقبال السياحي على الأسواق المحلية، وقبيل مواسم الأعياد والعطلات».

من جهته، أوضح مدير المبيعات في مجموعة «تانشيك للمجوهرات»، أديتيا سينج، إن «الأفواج السياحية استأثرت بالحصص الأكبر من مبيعات المشغولات، خلال الفترة الأخيرة في منافذ البيع، خصوصاً في أسواق دبي، وذلك رغم ارتفاع أسعار المعدن الأصفر أخيراً»، لافتاً إلى أن «إقبال السائحين يدعم نمو المبيعات، بغض النظر عن تقلبات الأسعار».

واعتبر مدير المبيعات في محل «الفنان للمجوهرات»، ديليب بتني، أن «نمو الطلب من السائحين عزز بشكل كبير من مبيعات المنافذ من المشغولات خلال الفترة الأخيرة، مع تراجع الطلب من المقيمين، في ظل استمرار تسجيل أسعار الذهب لزيادات متتالية خلال الفترة الأخيرة، ما جعل عدد كبير من المقيمين يؤجلون قرارات الشراء ترقباً لعودة الأسعار إلى التراجع».

وأشار إلى أنه «من المتوقع ان ترتفع حصص مبيعات السائحين، خصوصاً في أسواق دبي من المشغولات بنسب أكبر خلال الأيام المقبلة، مع مواكبة مواسم الأعياد والعطلات، التي يفضل العديد من السائحين قضائها في السوق المحلية».

إلى ذلك، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 242.5 درهماً، بارتفاع 2.5 درهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع الماضي. فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً 224.75 درهماً، بزيادة 2.5 درهم. ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 217.5 درهماً، بارتفاع 2.5 درهم. كما وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 186.5 درهماً، بزيادة 2.25 درهم.