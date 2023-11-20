تجار: عودة أسعار الذهب إلى الارتفاع تحد من الطلب على مبيعات المشغولات

ارتفعت أسعار الذهب بنهاية الأسبوع الماضي، بين 3.25 وخمسة دراهم، لمختلف العيارات مقارنة بأسعارها في نهاية الأسبوع السابق، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة.

وأفاد مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، بأن عودة أسعار المعدن الأصفر للارتفاع أسهمت في الحد من الطلب على مبيعات المشغولات، لافتين إلى أن الأسواق شهدت نشاطاً في معاملات السائحين مع رواج الموسم السياحي خلال الفترة الأخيرة، إضافة إلى بعض تعاملات الشراء من مقيمين تخوفاً من استمرار الزيادات.

وقال مدير محل «ماشو للمجوهرات»، راج باهي، إن «ارتداد أسعار الذهب للارتفاع كان له تأثيرات سلبية على الطلب على مبيعات المشغولات، مع تأجيل العديد من المتعاملين لقرارات الشراء ترقباً لعودة الأسعار مرة أخرى للانخفاض خلال الفترة المقبلة».

وأضاف أن «تحسن الطقس خلال الفترة الأخيرة أسهم في رواج الإقبال من السائحين على شراء هدايا المشغولات الذهبية، وهو ما أسهم في تركز حصص المبيعات بنسب كبيرة خصوصاً في أسواق دبي، للمتعاملين من الأفواج السياحية».

من جهته، قال مدير محل «دهكان للمجوهرات»، جاي دهكان، إنه «رغم ارتفاع أسعار الذهب أخيراً وتأثر مبيعات المقيمين، إلا أن الأسواق شهدت نشاطاً في الإقبال من السائحين، وذلك مع رواج الموسم السياحي خلال الفترة الأخيرة، مع تحسن الطقس».

وأشار إلى أن «عياري 18 و21 قيراطاً استأثرا بالحصص الأكبر من المبيعات خلال الفترة الأخيرة»، لافتاً إلى أن «منافذ البيع بالمراكز التجارية شهدت معدلات إقبال مرتفعة مقارنة بالمتاجر في الأسواق المفتوحة».

واعتبر مدير المبيعات في محل «اليام للمجوهرات»، جاليش صقر، أن «عودة الأسعار للارتفاع كانت لها تأثيرات في الحد من الطلب على مبيعات المشغولات، مقارنة بفترات الانخفاض السعري سابقاً»، متوقعاً أن «تشهد الأسواق خلال الأيام المقبلة نمواً بمعدلات أكبر في مبيعات السائحين، التي شهدت معدلات نمو متباينة خلال الفترة الأخيرة».

إلى ذلك، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً، 240 درهماً، بارتفاع خمسة دراهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق. فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً، 222.25 درهماً، بارتفاع قدره أربعة دراهم. ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 215 درهماً، بارتفاع 3.75 دراهم. كما وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 184.25 درهماً، بارتفاع 3.25 دراهم.