2.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 2.2 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 585 مبايعة بقيمة 1.88 مليار درهم، منها 91 مبايعة لأراض بقيمة 706.35 ملايين درهم، و494 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 1.17 مليار درهم، فيما سجلت الرهونات 274.15 مليون درهم، وسجلت الهبات 26 هبة بقيمة 102.38 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 132.95 مليون درهم في منطقة «وادي الصفا 3»، بينما كانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بقيمة 38 مليون درهم في منطقة «معيصم الأول».