الأسهم المحلية تستقطب سيولة بـ 1.29 مليار درهم

استقطبت أسواق الأسهم المحلية، في نهاية تعاملات أمس، سيولة قاربت 1.29 مليار درهم، مع تركيزها على أسهم العقار والمالية والبنوك وتنفيذ صفقات كبرى على سهم بنك دبي التجاري.

وتوزّعت السيولة بواقع 924.68 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و363.09 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 316.6 مليون سهم عبر أكثر من 19.33 ألف صفقة.

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.24% إلى 3973.21 نقطة، فيما نزل مؤشر سوق أبوظبي «فادجي» بنسبة 0.076% إلى 9529.56 نقطة.

وكان أكثر الأسهم استقطاباً للسيولة في سوق دبي، سهم «إعمار العقارية»، بتداولات بلغت نحو 75.72 مليون درهم.

وشهد السوق، أمس، تنفيذ صفقة كبيرة على سهم بنك دبي التجاري، بقيمة 77.5 مليون درهم على 16.7 ألف سهم بسعر 4.65 دراهم للسهم الواحد.

وفي سوق أبوظبي، كان سهم «العالمية القابضة» أكثر الأسهم استقطاباً للسيولة، بقيمة 221.94 مليون درهم، مستقراً عند مستوى 399.5 درهماً.

إلى ذلك، أكد خبير أسواق المال، محمود عطا، أن نتائج أعمال معظم الشركات المدرجة في أسواق الأسهم المحلية ستؤهل المؤشرات لارتفاعات قوية، لاسيما مع صدور بيانات اقتصادية تخص السياحة وعقد صفقات عالمية بالمعارض الدولية التي تقيمها الدولة، ما يدل ويؤكد على نجاح القطاع غير النفطي الذي تتميز به دولة الإمارات.