انخفاض الأسعار و«ديوالي» ينشطان الطلب على مبيعات المشغولات الذهبية

انخفضت أسعار الذهب بنهاية الأسبوع الجاري، بين 4 و5.25 دراهم، لمختلف العيارات، مقارنة بأسعارها بنهاية الأسبوع الماضي، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة، فيما جاء التراجع السعري للأسبوع الثاني على التوالي ليصل إجمالي انخفاض سعر الغرام 7.25 دراهم خلال أسبوعين.

وأشار مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن الأسواق شهدت نشاطاً في الطلب على مبيعات المشغولات، بدعم من إقبال متعاملين من جنسيات آسيوية لشراء هدايا المشغولات بمناسبة مهرجان الأضواء (ديوالي)، إضافة إلى الانعكاس الإيجابي لتراجع الأسعار أخيراً على نمو الطلب.

وقال مدير المبيعات في شركة «تانشيك للمجوهرات»، أديتيا سينغ، إن «الأسواق سجلت نشاطاً لافتاً في الطلب من المتعاملين على هدايا المشغولات بمناسبة فعاليات مهرجان الأضواء (ديوالي)، الذي يحتفي به العديد من المتعاملين من جنسيات آسيوية، من خلال شراء هدايا الذهب، كعادة متعارف عليها في تلك المناسبة».

وأضاف أن «التراجع السعري الذي سجله المعدن الأصفر، أخيراً، عقب سلسلة متتالية من الارتفاعات السعرية، كان من العوامل الإيجابية التي دعمت نمو الطلب في الأسواق للاستفادة من انخفاض الأسعار».

من جهته، قال مدير محل «ماشو للمجوهرات»، راج باهي، إن «النشاط الذي شهدته الأسواق أخيراً، عقب مرحلة من البطء في الطلب بسبب ارتفاع الأسعار، يرجع بشكل كبير لاعتياد عدد من المتعاملين من الجنسيات الآسيوية شراء هدايا الذهب خلال تلك الفترة للاحتفال بمهرجان الأضواء (ديوالي)».

وأوضح أن «نمو الطلب الذي شهدته منافذ البيع خلال الفترة الأخيرة، تركز بنسب كبيرة على المشغولات، إضافة لعدد من المعاملات على العملات الذهبية التي يتم استخدامها مع قلادات أو أساور لليد لأغراض الزينة والادخار».

وأشار مدير محل «ريكيش للمجوهرات»، ريكيش داهناك، إلى أن «استمرار انخفاض أسعار الذهب خلال الأسبوعين السابقين، ومواكبة ذلك مع الاحتفال بمهرجان (ديوالي)، كان له تأثير إيجابي في عودة النشاط لأسواق الذهب بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً مع ارتباط تلك المناسبة بشراء العديد من المتعاملين من جنسيات آسيوية هدايا من الذهب لأسرهم».

إلى ذلك، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 235.75 درهماً، بانخفاض 5.25 دراهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع الماضي. فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً، 218.25 درهماً، بتراجع 4.75 دراهم. ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 211.25 درهماً، بانخفاض 4.75 دراهم. كما وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 181 درهماً، بتراجع بلغ أربعة دراهم.