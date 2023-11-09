مليارا درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من ملياري درهم، حيث شهدت الدائرة، أمس، تسجيل 333 مبايعة بقيمة 1.38 مليار درهم، منها 81 مبايعة للأراضي بقيمة 699.14 مليون درهم، و252 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 679.83 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 42 مليون درهم في منطقة النهدة الثانية.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 53 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات. وتصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 21 مبايعة بقيمة 55.9 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 569.6 مليون درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 44 هبة بقيمة 98.43 مليون درهم.