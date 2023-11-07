دبي تستقبل 12.4 مليون سائح دولي خلال 9 أشهر

كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوّار الدوليين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، والتي أظهرت استقطاب دبي 12.4 مليون زائر دولي بين شهري يناير وسبتمبر 2023، مقارنة بـ10.12 ملايين زائر دولي استقبلتهم المدينة في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة جاوزت 22.5%، مقابل 12.08 مليون زائر في الفترة ذاتها من عام 2019، أي قبل مستويات جائحة «كوفيد-19» بنسبة نمو بلغت نحو 2.6%.

وبحسب البيانات - التي حصلت «الإمارات اليوم»، على نسخة منها - واصلت دبي تسجيل معدلات قوية في إجمالي عدد الزوّار مقارنة بمستويات العام الماضي، في وقت تخطت فيه جميع المؤشرات، وهي: أعداد السياح الدوليين الزوّار، وعدد الغرف الفندقية، والليالي المحجوزة، ومعدل السعر اليومي، فضلاً عن متوسط العائد على الغرفة، مستويات ما قبل «الجائحة».

وأظهرت البيانات تصدّر الهند الأسواق المصدّرة للزوّار الدوليين إلى دبي خلال الفترة بين يناير وسبتمبر من العام الجاري، مسجلة أكثر من 1.77 مليون زائر، تلتها السعودية مسجلة أكثر من 856 ألف زائر، فيما بلغ إجمالي عدد الزوّار من المملكة المتحدة نحو 825 ألف زائر، ومن روسيا 806 آلاف زائر.

بدورها، حلّت سلطنة عُمان في المركز الخامس مسجلة نحو 789 ألف زائر، تلتها الولايات المتحدة بنحو 523 ألف سائح، ثم الصين بنحو 457 ألف زائر، وألمانيا في المركز الثامن بـ401 ألف سائح، وإيران بنحو 296 ألف زائر، وباكستان بنحو 254 ألف زائر.

إلى ذلك، بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية سبتمبر 2023 نحو 148.8 ألف غرفة فندقية ضمن 815 منشأة فندقية، مقابل 142.7 ألف غرفة فندقية ضمن 784 منشأة في نهاية سبتمبر 2022.

وسجل متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي نسبة 76%، مقابل 71% في الفترة ذاتها من عام 2022، مقابل 73% للفترة ذاتها من عام 2019.

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة (خمس نجوم) على نسبة 35% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مسجلة نحو 51.3 ألف غرفة فندقية ضمن 156 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة (أربع نجوم) بنسبة 28%، مسجلة نحو 42.3 ألف غرفة فندقية ضمن 188 منشأة.

من جهتها، استحوذت الفنادق المصنفة بين (ثلاث نجوم ونجمة واحدة) على نحو 20% من إجمالي حجم السوق الفندقية بسعة جاوزت 29 ألف غرفة فندقية ضمن 276 منشأة فندقية. أما الشقق الفندقية، فقد سجلت نحو 26 ألف غرفة ضمن 195 منشأة فندقية، لتستحوذ بذلك على 17% من حجم السوق الفندقية.

وسجلت مدة إقامة النزلاء بنهاية سبتمبر 3.7 ليالٍ فندقية، مقابل أربع ليالٍ في الفترة ذاتها من عام 2022، في حين وصل عدد الليالي (الغرف المحجوزة) إلى أكثر من 30.44 مليون ليلة مبيت، مقابل نحو 26.94 مليون مبيت في الفترة المقابلة بنسبة نمو بلغت نحو 13%.

مصدر الزوّار حسب المنطقة

حلّت أوروبا الغربية في المركز الأول من حيث مصدر الزوّار إلى دبي، بناءً على المنطقة الجغرافية، مستحوذة على نسبة 19% من إجمالي عدد الزوّار خلال الفترة بين يناير وسبتمبر 2023، تلتها منطقة جنوب آسيا بنحو 18%، مقابل 16% لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، و13% لروسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية، فضلاً عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودول شمال وجنوب شرق آسيا 8%.

وبلغت حصة الأميركتين 7%، وإفريقيا 4%، ومنطقة أسترالاسيا 2%.